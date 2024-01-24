'Oktay Anılanmert Retrospektif' sergisi İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde açıldı

‘Oktay Anılanmert Retrospektif’ sergisi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi binasında yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde açıldı.

Genellikle resimlerinde günümüz dünyasında kaybolmakta olan insan öğesinin değerlerini ve yaşamla konularını yorumlayan sanatçı Oktay Anılanmert’in sergisi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi binasında yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergide 2018 yılında hayatını kaybeden sanatçı Anılanmert’in geçmiş yıllarda açtığı sergilerden bir seçki yer alıyor. Desenleri ve beyaz ağırlıklı resimleri ile tanınan Anılanmert’in bu kez Boston’da yaptığı çalışmalarından doğan ve hareketin öne çıktığı daha renkli eserler ziyaretçisi ile buluşuyor.

“Çok yönlü bir sanatçıydı”

Pantomim sanatındaki kısa ve öz anlatımların iç içe geçen beden dili ve oyun temalarının yeniden resimleşerek birbirlerini besledikleri eserlerin de yer aldığı seçkide, Oktay Anılanmert’in sanatçı kişiliğinin oluşmasında önemli rol oynayan eserler bulunuyor. Sanatçının çok yönlü olduğunu dile getiren Beril Anılanmert, sanatçının fresk uygulamaları, metal eserleri, mozaik panolar, pantomim metinleri çalıştığını da ifade ederek, “Ankara’da ressam Oktay Anılanmert’in retrospektif sergisini açtık. Bu sergide 50 eseri sergileniyor. Bunlar teknik olarak uygulananlar var, desenleri var ve yağlı boya resimleri yer almakta. Anılanmert çok yönlü bir sanatçıydı. Oktay Anılanmert, kimi zaman fresk, metal çalışmaları, yağlı boya çalışmaları, baskılar, gravür çalışmaları vardı. Seramikte, birçok alanda kendini ifade etmeyi becerebilmiş ve güzel eserler vermiş olan bir sanatçıdır. Sergilenen eserler içinde genellikle değişik dönemlere ait bazı grupları temsil eden örnekler koymaya çalıştık. Çünkü bütün eserlerin sergilenmesi mümkün değil. Değişik seriler var, o serilerden birkaç tane örnek buraya getirmeye çalıştık. Bunlar içinde ‘Bosfor Efsanesi, ‘Ak Üstünde Ak Çıplaklar’, ‘Hazerfen Efendi Öğrencilerinin Uçma Denemeleri’ gibi çalışmalar burada yer aldı. Eserlerinde daima az malzemeyle kendini ifade etmeyi hedeflemiştir. Bunun da mim sanatıyla ilgilenmesinden kaynaklandığını söylemektedir. Mim sanatı sözsüzdür ama mimiklerle ve beden hareketiyle yapılır” ifadelerini kullandı.

Sanatseverler, Oktay Anılanmert’in eserlerini Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3’üncü katında yer alan Ankara Sanat Galerisi’nde 1 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.