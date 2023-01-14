'Okul Sporları Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi

Bilecik'te antrenörlere yönelik 'Okul Sporları Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

'Okul Sporları Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik’te antrenörlere yönelik ’Okul Sporları Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Okul Sporları Daire Başkanı Osman Gümüş ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında il genelindeki tüm spor öğretmenleri ve antrenörlere yönelik ‘Okul Sporları Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda, yeni dönem için değişen yönetmelik maddeleri, spor bilgi sistemi tanıtımı ile başarılı sporcu bursu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.