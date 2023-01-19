'Okul Temelli Mesleki Gelişim Programı' semineri verildi

Bilecik’te ‘Okul Temelli Mesleki Gelişim Programı’ çerçevesinde öğretmenlere iki seminer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişiminde Yeni Yaklaşımlar" projesi çerçevesinde yürütülen iki adet ‘Okul Temelli Mesleki Gelişim Programı’na yönelik iki seminer gerçekleştirildi. İlk seminer ‘Eğitim ve Okul Psikolojisi’ konusunda verildi. Kurumsal aidiyet, meslekî mental yorgunluğa karşı yapılabilecek etkinlikler ve hayat boyu eğitim anlayışı üzerinde duruldu ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Drama ile Kurgulanmış Yazarlık Çalışmaları konusu üzerine yapılan semineri veren ve aynı zamanda kendisi de bir yazar olan Okul Müdürü Kuddusi Demir, yazma sanatının yaşama sanatından mülhem bir etkinlik olarak ortaya çıktığını belirterek, kendi yazın serüveninden örnekler verdi ve ’Yazarlık’ olgusu üzerinde durdu. Okul odaklı bu seminerlerden memnun olan öğretmenler, bu çalışmaların hem okulda hem de talep ettikleri konularda yapılmasının geniş katılıma imkân veren çok güzel bir gelişim fırsatı olduğunu belirttiler.