'Okula dönüş' kampanyası sürüyor

Teknosa, okula dönüş döneminde farklı indirim ve kampanyalar ile öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç listesinde öne çıkan ürün gruplarına ağırlık veren marka, başta notebooklar olmak üzere yüzlerce farklı üründe avantajlı fırsatlar sunuyor.

“Eskiyi getir, yeniyi götür” kampanyası

Teknosa’nın Microsoft, Intel ve Casper iş birliğiyle gerçekleştirdiği #oyunbizimdunyamiz gaming notebook kampanyaları da tüm oyunseverler için devam ediyor. Ayrıca tüm Huawei, Lenovo flex, yoga, creator serili ve seçili Asus marka notebookların yanında Office hediye kampanyası 12 Eylül’e kadar sürüyor. Eylül ayı boyunca hem Apple MacBook ve iPad’lerde hem de seçili Samsung marka tabletlerde “eskiyi getir, yeniyi götür” kampanyası var. Yine seçili Samsung marka tabletlerle Galaxy Buds2 kulaklığa yüzde 50 indirimle sahip olmak mümkün. Seçili Lenovo ve Samsung tabletlerin yanında ise Tekno Garanti hediyesi sunuluyor. Ayrıca bluetooth TWS kulaklıklarda yüzde 20’ye, kulak üstü kablosuz kulaklıklarda ve notebook çantalarında yüzde 30’a varan indirimler Eylül ayı boyunca teknoloji severleri bekliyor. Seçili akıllı çocuk saatlerinde de 30 Eylül’e kadar fırsatlar devam ediyor. Xiaomi Redmi 10 4-128 GB akıllı telefonlar da 9-12 Eylül tarihleri arasında 5.899 TL’lik fiyatıyla öne çıkıyor. Kampanyadan Teknosa’nın 67 ile yayılan mağazaları ve teknosa.com’dan alışveriş yapanlar yararlanabilecek.