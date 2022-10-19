Bilecik’in Bozüyük ilçesinde “Okulda Maç Var” projesinin başlama düdüğü çaldı.

Bozüyük Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozüyük Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile Bozüyük Eğitimi Geliştirme Projesi (BEGEP) çerçevesinde başlatılan “Okulda Maç Var” projesinin müsabakalarının başlama düdüğü çaldı. Kaymakam Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir’in başlama vuruşu ile başlayan futbol müsabakalarında ilkokul 3.’üncü sınıflar arasında yapılan karşılaşmalarda öğrencilerin ve velilerin heyecanı görülmeye değerdi.

Müsabakalarda galip gelen takımlar, 20 Ekim 2022 Perşembe günü çeyrek finalde oynamaya hak kazandılar.