'Orada Olmak-Karşılaşmalar' isimli resim sergisi açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenleri tarafından 'Orada Olmak-Karşılaşmalar' isimli resim sergisi açıldı.

'Orada Olmak-Karşılaşmalar' isimli resim sergisi açıldı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenleri tarafından ’Orada Olmak-Karşılaşmalar’ isimli resim sergisi açıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan ‘Orada Olmak-Karşılaşmalar’ isimli resim sergisi açılışına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Akademisyenlerin eserlerinden oluşan resim sergisi 8 Kasım tarihine kadar Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi D blok fuaye ve sergi alanında sergileneceği bilgisi verildi.

'Orada Olmak-Karşılaşmalar' isimli resim sergisi açıldı
'Orada Olmak-Karşılaşmalar' isimli resim sergisi açıldı