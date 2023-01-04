'Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nda ilk etapta 100 bin aile ev sahibi olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen, orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan ‘Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Programı’ detaylarını açıkladı. Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıda konuşarak ekonomik daralmayı, maliyet artışlarını ve malzeme tedariğine dair bozulmayı bir engel olarak görmediklerini dile getiren Kurum, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesini vatandaşlara sunduklarını hatırlatarak, "İnşallah bu proje biter bitmez ikinci etapları da ortak çalışmayla milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yeni kampanyamızla; ilk etapta, tam 100 bin ailemizi, birkaç ay içerisinde ev sahibi yapacağız"

"Evi olmayan kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yaparak, ‘Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim’ diyoruz" ifadelerini kullanan Kurum, kampanyaya dair şunları paylaştı:

"Bu kampanyamızla birlikte ilk etapta tam 100 bin ailemizi, çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedefliyoruz. Vatandaşımızın başvuru süreci şöyle olacak; öncelikle, yüklenici firmalarımız belirlediğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte kampanyamıza dahil olacaklar. Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar. Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak."

"Vatandaşımız Türkiye’nin her yerindeki bitmiş projeden faydalanabilecek"

Banka ve müteahhit anlaşması sonucu proje imzalanacağına işaret eden Kurum, "Vatandaşımız Türkiye’nin her yerindeki bitmiş projeden faydalanabilecek. Aynı şekilde inşaat seviyesi belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek. Bir taraftan mevcut stokların satışı diğer taraftan arzın artırılmasına yönelik çok önemli bir adımı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile atmış oluyoruz. Çünkü inşaat sektörü bizim lokomotif sektörümüz. Bu çerçevede yeni arzları artırmak durumundayız. Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayan projelerden istifade edebilecek. Bankalarla imzalanacak bu garantörlük nedir? Banka ve müteahhit anlaşması sonucu proje imzalanacak ve sözleşme sonrasında inşaat ilerlemesine göre yapılan hak edişler, ödemeler bankalar tarafından yüklenici firmalara sağlanacak. Bu sayede projenin kontrolünü ve garantörlüğünü, tamamlama sürecini takip etmiş olacağız. Vatandaşımız bu projelerden alması durumunda işin biteceğinin garantisini teminat altına almış olacak" dedi.

"16 Ocak itibarıyla, kurulacak web sitesiyle projeye dair gelişmeler ve detaylar takip edilecek"

Kurum, kampanyaya dahil olacak projelerle ilgili şunları söyledi:

"Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan tüm yüklenici firmaların yapmış olduğu projeler bu kampanyaya dahil olacaklar ve yine 81 ilimizin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları taktirde bu sürece dahil olabilecekler. Şunu da ifade etmek isterim; bu kampanyamızda yüklenici firmalarımız da elini taşın altına koyuyorlar. Onlar da konut bedelinin yüzde 5’i kadar vatandaşımıza katkı sağlayacaklar. Kampanyamızı 16 Ocak itibarıyla kuracağımız web sitesinde, ‘Yeni Evim Kampanyamıza’ dair tüm detayları gelişmeleri ve detayları vatandaşlarımız takip edebilecekler."

"Sürecin şeffaflığı için komisyon kurulacak"

Sürecin şeffaf ve denetlenebilir işlemesi için bir komisyon kuracaklarını ilan eden Bakan Kurum, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, banka temsilcileri, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kuracağız. Bu komisyon, yaptığı teknik ve finansal denetimlerle, firmaların belirlediği fiyatların takibi ve belirlenmesi konularına çalışacak. ‘Yani bu fiyatlar bu kampanya dahili öncesinde böyle miydi değil miydi?’ Bir fiil bu komisyon takip edecek. Burada da temel kriter, ekspertiz raporları olacak. Denetim görevi yapacak bu komisyon sayesinde; hem projeyi garanti altına alacak, hem de firmalarımıza gerekli finansman desteğini sağlayacağız. Bir yandan konut arzını arttıracak bir yandan da kampanya sürecinde fiyatların sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşımızı koruyacağız, güven içerisinde ev sahibi yapacağız" diye konuştu.

"Taksitler hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek"

Kurum, "Her zaman olduğu gibi bu kampanyada da; hızlı inşa, uygun ödeme imkanı ve kolay ulaşılabilir konut diyoruz. 0,69’dan başlayan kredi faiz oranları, vade farklarıyla geçmiş yıllara baktığımızda çok önemli bir kampanyayı başlatmış oluyoruz. Konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulamasını 5 yıl arttırıyoruz. Burada önemli bir ayrıntı taksitler hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek. Burada bakanlıklarımız hassas bir çalışma yaptılar. İlk 3 yıldaki ödemeyi bu çerçevede belirledik. Hatta yüzde 40’larda değil, yüzde 25-30 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Tüm evlerimiz birinci el konutlar olacaklar, ikinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecekler"

Bakan Kurum, yeni konut üretimine katkı sunmanın ve yeni projelere hızlıca başlatmanın önemli olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Yeni konut üretimine katkı sunmak, yeni projeleri hızlıca başlatmak çok önemli. Bu anlamda tüm evlerimiz birinci el konutlar olacaklar, ikinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecekler. Vatandaşımızın başvuracağı tüm konut projelerinde; çocuklarımızın, yaşlılarımızın, tüm ailelerimizin huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmeleri adına sosyal donatı zenginliği önceliğimiz olacak. Parkları, bahçeleri, spor alanları, sosyal tesisleri, camileri, ulaşım kolaylıklarını en güzel şekilde tasarlanmış projeler vatandaşımıza sunulmuş olacak. Tüm konutlarımız; deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek güçlü, sağlam ve sağlıklı olacak. Yine sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeleri teşvik edeceğiz."

"Konut arzını artıracak, kira fiyatlarını daha da düşüreceğiz"

Projenin önemine vurgu yapan Kurum, "İnşallah 81 ilimizin tamamında hayat bulacak bu kampanyamızla; ülkemizin her yerinde, özel sektörün konut piyasasına dönüşünü hızlandırmış ve yapı sektörümüzün konutlarını süratle vatandaşlarımıza sunarak yeni projelere başlamasının yolunu açmış olacağız. Bu projelerle hem ulaşılabilir konut arzını artıracağız hem de kira fiyatlarını daha da düşürmüş olacağız ve kararlı duruşumuzu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurum, proje sayesinde yüzbinlerce insanın yeni iş imkanına erişeceğini belirterek, "Bu kampanya sayesinde milyarca liralık bir hacim ortaya çıkacak ve ekonomimizde 600 milyar liralık katma değer oluşturacak. Bununla birlikte inşaat sektörü ve sektörü tetikleyen 250 sektör de bu hacimden istifade edecek ve şehirlerimizin ekonomisi, istihdamı güçlenecek" dedi.

"Yeni Evim Kampanyamız, Milli Ekonomi Modeli’mizin sonucudur"

Kampanyada emeği geçenlere teşekkür eden Kurum, şunları ifade etti:

"Devletimiz tüm imkanlarını vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için seferber etmekte her zamanki gibi yüksek bir iradeye ve kararlılığa sahiptir. Türkiye bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu Milli Ekonomi Vizyonuyla; tüm dünyada faizler artarken faizleri düşüren, milletin omzundan faiz yükünü alan bir ülke olmaya büyük bir inançla devam edecektir. ‘Yeni Evim Kampanyamız’ işte bu ekonomi vizyonunun, Milli Ekonomi Modeli’mizin doğal bir sonucudur, başarısıdır."

Toplantı, Bakan Nebati ve Bakan Kurum’un konuşmasının ardından soru-cevap bölümü ile devam etti.