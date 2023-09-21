'Ortak Bellek' seçkisi Trendyol Sanat'ta

150’den fazla bağımsız sanatçının bine yakın eserini Türkiye’nin her köşesindeki sanatseverlerle buluşturan Trendyol Sanat, ‘Ortak Bellek’ seçkisini satışa sundu. Seçkide yer alan eserler nostalji ve hafıza temaları üzerinden objeler, nesneler ve geçmiş deneyimler ile kurulan duygusal bağları ele alıyor.

Sanatı geniş kitlelerle paylaşmak mottosuyla yola çıkan Trendyol Sanat, farklı iş birlikleriyle sanatseverleri yeni eserler ile buluşturmaya devam ediyor. GLOBART iş birliği ile tematik seçkiler kapsamında satışa sunulan ‘Ortak Bellek’ temalı seçki, ortak bir küratöryel eksende bir araya getirilmiş 3 sanatçının orijinal eserlerden oluşuyor.

Trendyol Sanat, her ay iş birliği yaptığı farklı sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. ‘Ortak Bellek’ seçkisi ile değer verilen anıların kimliğin inşasındaki önemini ve aynı zamanda kırılgan hallerini hatırlatıyor. Seçkide yer alan Tutku Bulutbeyaz, Bengisu Bayrak ve İlsu Aslan’ın eserleri kolaj, yağlı boya, çizim gibi farklı teknikler aracılığıyla öznel ve ortak hafızanın kimliği ve yaşantıyı şekillendirmedeki gücüne vurgu yapıyor.

“Genç sanatçılar için avantaj”

Sanat eseri nasıl edineleceği hakkında büyük çekinceleri olan büyük bir kitle olduğunu ifade eden Tutku Bulutbeyaz, “Trendyol’un sanat eseri satıyor oluşunun onlar için çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. Bu girişimin en büyük ve olumlu katkısı bu olacak. Henüz bir galeriyle çalışmayan ve elindeki üretimi bir şekilde pazarlayamayan genç sanatçılar için sanal sanat marketleri epey avantajlı bir yerde konumlanıyorlar. Platformun da potansiyel alıcıya genç sanatçıları ulaştırmada önemli bir platform olacağı kanaatindeyim” dedi.

“Yeni diyaloglar kurmasını ümit ediyorum”

Günümüzde internet üzerinden bilgiye erişimin kolaylaşmasının aynı zamanda rekabeti de artırdığına dikkat çeken Bengisu Bayrak ise, “Sanatçılar üretimlerini sergilemekte veya dijital ortamlarda izleyiciyle buluşturmakta zaman zaman zorlanabiliyor. O nedenle Trendyol Sanat’ın yeni bir platform oluşturmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Bu platformun tesadüfi karşılaşmalara yol açarak yeni diyaloglar kurmasını ümit ediyorum. ‘Ortak Bellek’ seçkisinde kağıt işlerden bir seçkiyle yer almaktan mutluyum” diye konuştu.

“Trendyol Sanat, sanatın ulaşılabilirliği anlamında önemli”

Trendyol Sanat gibi platformların, genç sanatçılar için, sanatın ulaşılabilirliği anlamında önemli olduğunun altını çizen İlsu Aslan da, “Bu durum bir yandan da sergi konseptiyle genç sanatçılara alan sağlıyor. Sanatçılar ve izleyicileri ortak bir alanda buluşturuyor, dolayısıyla izleyiciyle sanatçıya uzaktan da olsa bir buluşma noktası sağlamış oluyor. Trendyol sanatın böyle bir dijital sergi alanı sunması, geniş kitlelerdeki izleyicilerin eserlere metinleriyle birlikte ulaşabiliyor ve eserlere bu anlamda temas ediyor olması çok değerli” ifadelerini kullandı.