'OSB'nin genişletilmesi için evler yıkılacak' söylentisi mahalleliyi tedirgin ediyor

Sakarya’nın Kaynarca ilçesindeki DOMİOSB çevresinde ikamet eden vatandaşlar, evlerinin yıkılarak sanayi bölgesinin genişletilme duyumları sonrasında tedirgin oldu. Ne yapacaklarını bilemeyen mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

Kaynarca ilçesinde bulunan Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DOMİOSB) çevresinde ikamet eden vatandaşlar, evlerinin yıkılarak sanayi bölgesinin genişletilme duyumları sonrasında tedirgin oldu. 19 hanenin bulunduğu mahallede kalan vatandaşlar, evlerini terk etmek istemiyor. Söylentiler neticesinde ne yapacaklarını bilemeyen vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Söylentilerin doğru çıkması durumunda 19 hanenin evlerini terk etmek zorunda kalacağını aktaran mahalle sakini Tuna Demirelli, “Bir takım duyumlar alıyoruz. OSB’nin genişleme alanıyla ilgili 19 hane mahallemizde. Bu mahalleyi genişletmeye almak istiyorlar. Biz tabii sadece bir varsayım duyum bu duyumdan çok rahatsızız, çok tedirginiz, geceleri uyku uyuyamıyoruz. Tarımla, hayvancılıkla uğraşıyorum ülke ekonomisine katkıda bulunuyorum. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz ve böyle söylemleri duyunca çok rahatsız oluyoruz” dedi.

“Şu devirde yuva kurmak, ev yapmak basit mi”

Mahalle halkı olarak zor durumda kaldıklarını belirten Demirelli, “Şu devirde yuva kurmak, ev yapmak basit mi? Ve istimlak bedellerini görüyoruz. Çok cüzi rakamlar, çok komik rakamlar paylaşılıyor. Böyle mi olması gerekiyor? Evet tarlalarımızı verdik ne için? Genişleme olsun, ülke genişlesin, organize sanayiler gelsin iş istihdamı açılsın ama evlere niye dokunuyorsunuz, yapmayın. Bundan kısa süre önce sağ olsun mahalle muhtarımız valimizin yanına çıktı sıkıntımızı söyledi. Valimiz, mahalle halkının rahat olmasını ve böyle bir durumun yaşanmayacağını söylemiş. Biz sonra biraz rahat nefes aldık ama tekrar birinci ağızdan yani OSB müdürlüğünün birinci ağzından bize gelen söylemler, “Biz evlerinizi istimlak edeceğiz, mahalle kalkacak” gibi devamlı duyumlar alıyoruz. Yakın zamanda tekrar aldık. Ve biz bu konudan rahatsızız. Bir kişide çıkıp da demiyor ki “böyle bir şey yok” veya “böyle bir şey var” biz muallaktayız. Bizi niye böyle bir duruma soktular? Yani buradan devlet yetkililerine sesleniyoruz mahalle halkı olarak, lütfen sorunumuza çözüm bulsunlar. Buradan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’a sesleniyoruz. Valim, lütfen bize sahip çıkın” diye konuştu.

“Bu konuyla alakalı bizi bilgilendirseler huzursuzluktan kurtuluruz”

Yetkililerden açıklama beklediklerini aktaran mahalle sakini Fatih Akyol, “Bulunduğumuz bölgede hemen arka tarafına kurulacak olan sanayi bölgesine dahil edileceği söylenilen alanda oturuyoruz. Mevcutta ikametimiz burada. Evlerimiz var lakin organize sanayi bölgesine dahil edileceği, evlerin yıkılacağı söylentisi kulağımıza geliyor. Bu durumdan rahatsızız. Hiçbir yetkiliden hiçbir açıklama alamıyoruz. Mümkünse bununla alakalı birileri bize en azından bir bilgilendirme yapsa bu huzursuzluktan bizi kurtarsa çok memnun oluruz. Benim iki katlı evim var komşumuz, diğer komşularımız 19 haneyiz. 19 haneye buradan kalk, öbür tarafa git demek çok manidar bir durum” şeklinde konuştu.

“Biz buradan çıkmak istemiyoruz”

Söylentiler yüzünden tedirgin olduklarını söyleyen Nuriye Memiş, “Bu işler çıkınca bütün huzurumuz bozuldu. Biz burada çocuklarımıza göre evimizi yaptık. Şimdi gelecekler yıkacaklar bizi yerimizden yurdumuzdan edecekler. Şurada iki hayvan bakıyoruz, iki tavuk bakıyoruz mutluyuz. Bu ne demek oluyor? Mademki böyle bir şey vardır, bu evi bize niye yaptırdılar? Niye müsaade ettiler? Biz de zamanında yapmazdık, varımızı yoğumuzu harcadık buraya şimdi bundan sonra ne yaparız?” derken Hüsniye Şenses ise, “Adapazarı’ndan depremden geldim buraya. Evimi yaptım buraya emekliyim, başka bir gelirim yok. Bizim evlerimize dokunmasınlar. Biz buradan kesinlikle çıkmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.