'Osmaneli'nde Türk Hakimiyeti' anıtının yapımı tamamlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ‘Osmaneli’nde Türk Hakimiyeti’ anıtı inşaatının sonuna gelindi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, anıt ve Osmaneli ilçesi hakkında bilgi verdi. Başkan Şahin anıtta yer alacak bölümlerin detaylı düşünülerek yapıldığını belirterek, “Anıtımızda yukarıdan aşağıya doğru; Türk bayrağı, çatı, saat, Anadolu Selçuklu bayrağı, Osmanlı İmparatorluğu bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Lefke taşından duvar üzerinde Osmaneli tarihi ve Gazi Mustafa Kemal Osmaneli’nde fotoğrafları” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin konuşmasının devamında Osmaneli ilçesinin tarihi hakkında bilgi vererek, “Osmaneli Belediyesince yapılmakta olan ve Türklerin hakimiyetine 1075 yılında giren ilçemiz (1075-1308) arası Anadolu Selçuklu hakimiyetinde kalmış, 1308 yılında sulh yoluyla Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına dâhil olmuş, 1923 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti ile sonsuza kadar Türk hakimiyetinin sürdürecektir. Osmaneli ilk Türk hâkimiyetine girdiği 1075 yılından günümüze kesintisiz Türk kenti olan Osmaneli, inşallah sonsuza kadar bu özelliğini sürdürecek. 1980 yılı öncesi sağ sol çatışmasının yaşanmadığı ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde çağrı beklemeksizin devletine sahip çıkan Osmaneli halkı milliyetçi, devletine bağlı, vatan için, bayrak için şahadete korkmadan yürüyecek yiğit insanlardan oluşur” ifadelerini kullandı.