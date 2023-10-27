Körfez’de düzenlenen "Otizme Tıbbi Bütüncül Bakış" seminerine konuk olan Prof. Dr. Recep Keşli, "Otizmde görülen davranış bozukluklarının hafifletilmesi ve azaltılması konusunda atılması gereken bilimsel literatürlere dayalı olan uygulamalarda temel hedef olarak otizme galip gelmeyi veya otizmi yok etmeyi amaçlamak gerçekçi değildir" dedi.

Körfez Belediyesinin "Otizme Tıbbi Bütüncül Bakış" konulu semineri Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Seminere Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ali Osman Baş ve özel çocukların aileleri katılım sağladı.

Seminerde önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. Recep Keşli, "Otizm uzun soluklu bir süreçtir. Otizmi yok etmeyi amaçlamak gerçekçi değildir. Otizmde görülen davranış bozukluklarının hafifletilmesi ve azaltılması konusunda atılması gereken bilimsel literatürlere dayalı olan uygulamalarda temel hedef olarak otizme galip gelmeyi veya otizmi yok etmeyi amaçlamak gerçekçi değildir. Yaşıtları ve akranları gibi öz bakım becerilerin kazanabilmesi, kendini ifade edebilmesi, sosyal etkileşim başlatabilmesi ve sürdürebilmesi, eğitimini kendine uygun şartlarda sürdürebilmesi belki daha makul ve yeterli olarak yorumlanabilir. Gerçek dışı hedeflerin sonunda yaşanabilecek hayal kırıklıları; uzun soluklu olan süreç için gerekli olan sabır, enerji ve ilgi de eksilmelere sebebiyet verebilir" dedi.

"Tıbbi bütüncül yaklaşımlar son derece kıymetlidir"

Erkan yaşta doğru müdahalenin önemine dikkat çeken Keşli, "Erken yaşta doğru müdahale ve bütüncül yaklaşım; bilimsel dayanaklara bağlı olan eğitsel, nöro-psikiyatrik ve tıbbi bütüncül yaklaşımlar son derece kıymetlidir. Bu kapsamın dışında olan ve bilimsel dayanakları olmayan yaklaşımlar ve bilimsel gerçekler ile çelişen gerçek dışı uygulamalar vakit kaybına sebebiyet vermekte ve çok kıymetli olan erken yaşta doğru müdahaleleri geciktirmektedir. Bu konuda erken yaş ve zaman çok kıymetlidir. Bu konuda çok daha titiz ve dikkatli olmak kuşkusuz daha faydalıdır" diye konuştu.

Seminerin ardından, Başkan Yardımcısı Osman Yurt konuk Prof. Dr. Recep Keşli’ye hediye takdiminde bulundu.