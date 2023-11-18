'Oyunla hareke geç, yeteneğini keşfet' projesi Avrupa vizesi aldı

“Oyunla Harekete Geç, Yeteneğini Keşfet” adlı projenin teknik toplantısı Romanya ve Portekiz işbirliğiyle Romanya’da gerçekleştirildi.

Erasmus+ Spor çağrısı dahilinde Balıkesir’de kabul edilen ilk spor projesi olma özelliğine sahip olan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yerel ortaklığıyla Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından finanse edilen “Oyunla Harekete Geç, Yeteneğini Keşfet” adlı Projenin teknik toplantısı Romanya ve Portekiz işbirliğiyle arasında Romanya’da gerçekleştirildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Oyunla Harekete Geç Yeteneğini Keşfet” adlı projenin açılış toplantısı Mayıs 2023 yılında Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilirken bu yıl ki ikinci toplantı Romanya’da yapıldı.

Teknik toplantıda projenin süreçleri, eğitim modülünde kullanılacak test ölçümleri ve malzemeler, uygulama takvimi, eğitim süreci, gerçekleştirilecek yaygınlaştırma faaliyetleri gibi konular üzerinde fikir birliğine varıldı. Toplantının ardından temsilcilere hediye takdimi gerçekleştirildi.