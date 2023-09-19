'Özhan Lezzetleri' 2. Gastronomi Festivali'nde Bursalılarla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gastronomi Festivali, damaklarda unutulmaz tatlar bıraktı.

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve kentteki kültür sanat faaliyetlerine katkılarıyla ön plana çıkan Özhan Market de, "Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi" temasıyla organize edilen festivalde yer aldı. Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, kent kültürünün ve sosyal hayatın vitrini konumunda olan 2’nci Gastronomi Festivali’nde açtığı stantla Bursalıların ağızlarını tatlandırdı. Merinos Park’ta 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde Özhan’ın kendi üretimi olan lezzetler market standında satışa sunuldu. Fuara gelen binlerce ziyaretçi Özhan standındaki birbirinden nefis lezzetlere yoğun ilgi gösterdi. 500 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiği ve renkli etkinlilerin düzenlendiği festivalde Bursa mutfağının zengin lezzetleri tanıtıldı. Özhan Market olarak bu önemli festivalde yer aldıkları için mutlu olduklarını kaydeden Özhan Market Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, Bursalıların Özhan lezzetlerine gösterdiği büyük ilgiden duydukları memnuniyeti ifade etti.