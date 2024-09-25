'Pabucu dama atılmak' deyimi buradan geliyor

Bilecik’te düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında ’usta’ olmak için heyetin önüne çıkan kişinin yaptığı ayakkabılarda hile tespit edilmesi üzerine ceza olarak pabucunun dama atıldı. ’Pabucu dama atılmak’ deyimi buradan geldiği öğrenildi.

Şeyh Edebali Külliyesinde düzenlenen “Ahilik Haftası” kutlamaları saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı,İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

"Ahilik iş ahlakı hususu ifade ediyor"

Mehter takımın gösterisinin ardından burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Medeniyetimize bahşedilen ahilik kültürünün temsilciliğini yaptığımız Şeyh Edebali hazretlerinin huzurunda sizlere hitap etmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aslında ahilik birçok anlamı aslında iş ahlakı hususu ifade ediyor. Yani bizim iş ahlaki biz ahilik kültüründe özellikle medeniyetimiz yıllarca çok güzel bir şekilde temsilen ustaya saygıyı, çırağa sevgiyi, kalfaya sevgi, öğretti bizlere helalinden kazanmayı lazım olduğunda fazlada komşusuna da gelen misafirlerini iyiliği yapmayı öğretti bizlere ahilik dediğimiz hususun aslında özetidir" dedi.

Ceza olarak pabucu dama atıldı

Konuşma sonrası devam eden programda ahi heyetine ustalığa geçmek için müracaat eden kişilerin yaptığı eşyalar getirildi. İlk olarak usta olmak isteyen kişi, yaptığı pabuçları getirirken bunlar heyet tarafından beğenilmedi. Ahi Baba hileli malzeme kullanıldığı gerekçesi ile şahsa ustalık vermezken ceza olarak da pabuçları dama attırdı.

’Şed Kuşatma’ töreni gerçekleştirildi

Ardından terzi ustasının yaptığı malzemeler beğenilerek kendisine ustalık verildi. Şahsa temsili ’Şed Kuşatma’ töreni gerçekleştirilirken esnaf olmaya aday yamak ve kalfaların usta ilişkisi işlendi. İşini ehli ile yapmayan yamak ve kalfaların pabuçları dama atılırken günümüzde kullanılan ’pabucu dama atılmak’ teriminin o günlerden bugünlere geldiği öğrenildi.

Bilecik’in Ahisi seçildi

Tören, İl Kutlama Komitesi tarafından, Bilecik’in Ahisi seçilen Süleyman Sert, ilin kalfası seçilen Hilal Karaaslan ve ilin çırağı seçilen Muhammed Emre Doğan’a Bilecik Valisi Şefik Aygöl tarafından çeşitli hediyeler verildi.