'Pazarda kal, ambalajsız ürün al'

Marmara Belediyeler Birliği’nin Türkiye Koordinatörü olduğu Avrupa Atık Azaltım Haftası’nın bu yılki etkinlikleri "Ambalajlar: Paketli Ürün Alma" teması ile gerçekleştirildi. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi, atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Kocaeli genelinde sıfır atık, atık azaltımı ve kaynakta ayrı toplamanın önemine yönelik önemli çalışmalar yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü, Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda ambalajsız ürün kullanımının teşvik edilmesi, atık miktarının azaltılması ve çevrenin korunması için çeşitli farkındalık çalışmaları oluşturdu.

Büyükşehir ekipleri, ambalajsız ürünlerin teşvik edilmesi amacıyla Gölcük Yüzbaşılar Pazarı’nda stant açarak, esnafa tezgahlarda ürünlerini ambalajsız olarak sunmaları, tek kullanımlık plastik yerine bez torbalar ve kese kağıtlarını kullanmaları konusunda bilgilendirmede bulundu. Sıfır atık, atık azaltımı ve pazar alanında ambalajsız alışverişin faydalarının anlatıldığı bilgilendirmede Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri atölye çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli’nin özel öğrencileri, gazete kağıtlarından kese kağıdı yaparak bu farkındalık çalışmasının önemli bir parçası oldu. Gazeteden yapılan kese kağıtları daha sonra pazarcı esnafına dağıtıldı. Pazarcı esnafı da, ürünlerini gazete kağıtlarından yapılan kese kağıtlarına koyarak vatandaşa sundu.