'Pendik Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları'nda öğrenciler birincilik için kürek çekti

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen ’2025 Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları’ heyecan dolu ve renkli anlara sahne oldu. Yarış boyunca lise öğrencileri, okullarını birincilikle taçlandırmak için kıyasıya bir mücadele sergileyerek varış noktasına doğru kürek çekti.

Pendik Belediyesi tarafından liselerde öğrenim gören 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ’Pendik Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları’ renkli görüntülere sahne oldu. Daha önce Pendik Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde eğitimlere katılan ’Genç Erkekler’ ve ’Genç Kızlar’ kategorilerindeki 600 liseli öğrenci, okul takımları adına Pendik Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları’nda mücadele etti. Öğrenciler aynı zamanda etkinlik boyunca, 29 Ekim’in gençlik ruhunu da başarılı bir şekilde yansıttı. Pendik Belediyesi Güzelyalı Sosyal Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe pek çok yarışmacı ve izleyici öğrenci katıldı. 16 kişilik botlarla 4’er takımın yarıştığı etaplar boyunca gençler, arkadaşlarına tezahüratlarla destek olarak heyecanlarını paylaştı.

Pendik Belediyesi Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları Erkekler A Grubu yarışında; 1. Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi, 3. Kurtköy Anadolu Lisesi ve 4. Mustafa Saffet Fen Lisesi oldu. Genç Kızlar A Grubu’nda ise 1. Turgut Özal Anadolu Lisesi, 2. Alparslan Anadolu Lisesi, 3. Şehit Adil Büyükcengiz İmam Hatip Lisesi ve 4. Hulusi Behçet Anadolu Lisesi oldu.

Genç Kızlar A Grubu yarışmacılarından Ecrin Öz, "Çok heyecanlıyız, inşallah kazanacağız, buraya çok hırslı geldik ve başaracağız" derken, Zeynep Beril Bağı da, "Tabii ki heyecanımız var, inşallah birinci oluruz" ifadelerini kullandı.

Turgut Özal Anadolu Lisesi adına yarışarak birinci gelen ekipte yer alan Meleknur Kocabey ve Melis Karadaş duygularını, "Bütün hocalarımıza teşekkür ederiz, kendi ekibime de çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir başarıya ulaştık" sözleriyle aktardı.

Yarışmacılardan Çiğdem Çiçek ise, Pendik Belediyesi’ne düzenledikleri etkinlikten dolayı teşekkürlerini ileterek, "Yaptıkları etkinlikleri çok beğeniyoruz, devamını da bekliyoruz" dedi.