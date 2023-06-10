'Pera'nın Seslerinden Adımlara' Neziroğlu'nun koleksiyonu ile izleyicilerle buluştu

Dünya Dans Günü için bir araya gelen 17 sanatçının büyük performansı “Pera’nın Seslerinden Adımlara” dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun “Avangart” koleksiyonu ile sergilendi.

Dünya dans günü için bir araya gelen 17 sanatçının büyük performansı “Pera’nın Seslerinden Adımlara” projesi 9 Haziran 2023 Cuma günü saat 21.00’da Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde Uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun “Avangart” koleksiyonu ile izleyicilerle buluştu.

Pera’nın İstanbul’un özgün seslerini içinde toplayan mistik, etnik ve hayatın akışı kadar devinimler içeren sesleri, sanatçılarla önce adımlara ardından dansa dönüştü. Müziğin dansla birleştiği ve uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun yeni koleksiyonundan seçilen kostümlerle sanatçıların giydirildiği bu konsept Ru Project tarafından hayata geçirildi.

Klasik ve etnik müziğin birbiri ile buluştuğu; multidisipliner sanat kollarının iç içe interaktif bir deneyime dönüştüğü bu özel etkinlikte; Kryolan’ın tasarımsal makyajları, sanatçı Fırat Neziroğlu’nun özgün koleksiyonuna eşlik etti

5 duyumuzu hareket geçiren öğeleri içinde toplayan ‘Pera’nın Seslerinden Adımlara’ projesi devlet opera bale sanatçılarının da içinde olduğu pek çok farklı dal ve disiplinden sanatçı tarafından interaktif bir şekilde yorumlandı.