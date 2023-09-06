'Pes' dedirten kuyumcu hırsızlığı: Araçta kaçırılan çocuk da bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kuyumcudan 60 bin TL değerinde 16 yüzük çalınması olayına ilişkin 3’ü çocuk 4 kişi yakalandı. Şüpheli kadının yakalandığı araçta kaçırılan çocuk da bulundu.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. 2 kadın ile 2 kız çocuğu kuyumcuya geldi. Kadınlar alışveriş bahanesiyle altınların fiyatını sorarak, tezgahtarı oyaladı. Tezgahtarın dikkatinin dağılmasıyla, kadının koltuğunun altına giren kız çocuğu yüzük tabelasını çaldı. Kız çocuğu ardından kapıya yöneldi. Kadınların da dışarıya çıkmasıyla kaşla göz arasında değeri 60 bin TL olan 16 yüzük çalan hırsılar otomobile binerek uzaklaştı.

O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren S.P. ve yanındaki çocukları Düzce’de düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheli ile birlikte olaya karışan 3 çocuk da kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Şüphelinin yakalandığı araçta bulunan K.P.’nın da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Öte yandan, S.P.’nin yakalandığı araç içinde S.K. isimli çocuk da bulundu. S.K.’nın İzmir’de “çocuğun kaçırılması ve alıkonulması” konusuyla ilgili mağdur konumunda arandığı tespit edildi. Çocuğun gerekli işlemlerinin ardından yurda teslim edildiği bildirildi.

Tutuklandılar

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P. kuyumcu hırsızlığı suçundan, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.P. ise aranması sebebiyle tutuklandı.