'Plastik Aşklar' Başakşehir'de sahnelendi

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu çerçevesinde, Oya Başar’ın başrolünü üstlendiği “Plastik Aşklar” adlı oyununu Başakşehirlilerle buluşturdu. Bahçeşehir Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda kahkahalar bir an olsun eksik olmadı.

Başakşehir Belediyesi, yeni kültür sanat sezonunda ilçe sakinlerini birbirinden güzel etkinliklerde bir araya getirmeye devam ediyor. Haftasonu Bahçeşehir Kültür Merkezi’ndeki perdeler, “Plastik Aşklar” oyunuyla açıldı. Salonu dolduran Başakşehirliler kahkahaya boğuldu.

Oya Başar’ın başrolünü üstlendiği oyunda; eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev ile çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber, saf Sezen’in yüzleşmeleri ve gelgitlerinin yanında hayatla, kendileriyle ve ortak aşklarıyla hesaplaşmaları mizahi bir dille anlatıldı.