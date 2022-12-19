'Plastik Aşklar' tarihi Kervansaray'da sahnelendi

Oya Başar ve Ebru Kural oynadığı sımsıcak bir komedi ’Plastik Aşklar’ tiyatro oyunuyla Büyükçekmeceliler ile bir araya geldi.

Oya Başar ve Ebru Kural oynadığı sımsıcak bir komedi “Plastik Aşklar” tiyatro oyunu Büyükçekmecede sahnelendi. Büyükçekmece Kültürpark tarihi Kervansaray sahnesinde gerçekleşen tiyatro oyununa sanatseverlerin katılımı yoğun oldu. Büyükçekmece Kervansaray’da Oya Başar ve Ebru Kural’ın oynadığı iki kişilik tiyatro oyunu ’’Plastik Aşklar’’ günümüzün plastikleşen ilişkilerini, hızla tükenen duygularını iki kadının hikayesiyle komik ve eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Oyunu izleyen seyirciler başarılı oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı. Seyircilere unutulmaz dakikalar yaşatan Oya Başar ve Ebru Kural’a Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından çiçek takdim edildi.