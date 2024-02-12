'Polisi Tanımak İstiyorum' projesiyle 534 öğrenciye ulaştılar
Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 534 öğrenciye 4 seansta bilgilendirme çalışmalarında bulundu.
Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 534 öğrenciye 4 seansta bilgilendirme çalışmalarında bulundu.
Toplumsal Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, ‘Polisi Tanımak İstiyorum’ projesi çerçevesinde, Ertuğrulgazi Lisesi’nde Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 534 öğrenciye 4 seansta bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Lise öğrencilerini bilinçlendirmek adına yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi konulara değinildi.