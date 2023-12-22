'Profesyonel' 4 ilde sahnelenecek

Edebiyat adamı, sekreter ve gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesi "Profesyonel", aralık ve şubat ayları boyunca Bursa, İstanbul, İzmir ve Sakarya’da sahnelenecek. Profesyonel’in biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Emekli polis memurunun, genç bir edebiyatçıyı hatırlayamadığı gerçeklerle yüzleştirdiği hikayesiyle soluk soluğa izlenen tiyatro oyunu "Profesyonel", BAM Yapım prodüksiyonuyla şehrine geliyor. Cem Emüler’in yönetmenliğinde, Burak Sergen ve Yalçın Hafızoğlu’nun performansıyla aralık ve şubat ayları boyunca Bursa, İstanbul, İzmir ve Sakarya’da sahnelenecek Profesyonel’in biletleri Türkiye’nin en kapsayıcı ve büyük online biletleme şirketi Biletinial’da satışa sunuldu.