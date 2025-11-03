'Rahim ağzı kanseri ilerlemeden belirti vermez'

Rahim ağzı kanserini önlemede erken teşhisin tek yolunun belirti oluşmasını beklemeden düzenli tarama yaptırmak olduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Yasemin Aydın Çam, "Rahim ağzı kanseri, erken evrede genellikle hiçbir belirti vermez, bu yüzden düzenli tarama testleri hayati önem taşır. HPV aşısı ve düzenli taramaları zamanında yaptırıldığı takdirde, rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalıktır" dedi.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Yasemin Aydın Çam, rahim ağzı kanseri hakkında bilgilendirmede bulundu. Rahim ağzı kanserinin, rahmin vajinaya açılan kısmı olan servikste gelişen bir kanser türü olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Çam, hastalığın genellikle yüksek riskli HPV (İnsan Papilloma Virüsü) tiplerinin serviks hücrelerinde zamanla değişiklik yapmasıyla ortaya çıktığını belirtti.

"Hastalığın sinsi doğasına dikkat"

Uzm. Dr. Çam, hastalığın sinsi doğasına dikkat çekerek, "Erken evre genellikle belirti vermez. İlişki sonrası ya da menopozdan sonra görülen anormal kanamalar, kötü kokulu akıntı veya kasık ağrısı gibi belirtiler ortaya çıktıysa, çoğunlukla kanser zaten gelişmiş demektir" diye konuştu.

"Taramayla erken dönemde yakalanabilir"

Rahim ağzı kanserinin belirti vermeden ilerlemesi nedeniyle, kadınların şikayet beklemeden kontrole gitmesinin şart olduğunu belirten Uzm. Dr. Çam, şunları söyledi: "Ne yazık ki çoğu hasta belirtiler başladıktan sonra, yani hastalık ilerlediğinde geliyor. Oysa tarama testleriyle, kanser henüz hücresel değişiklik aşamasındayken yakalanması mümkündür. Erken teşhis hayat kurtarır. Çünkü kanser öncüsü hücre değişiklikleri bu aşamada tespit edilirse, hastalık tamamen tedavi edilebilir."

"HPV testi virüsü, smear testi hücresel değişimi saptar"

Erken teşhiste iki temel yöntemin kullanıldığını belirten Uzm. Dr. Çam, "HPV testi virüsün kendisini tespit ederken, smear testi bu virüsün rahim ağzı hücrelerinde yaptığı değişiklikleri inceler. Güncel rehberlere göre, genellikle 21-29 yaş arası kadınların üç yılda bir smear testi, 30 yaşından itibaren ise beş yılda bir HPV testi yaptırması önerilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Utanç ve korku, kontrole gitmeyi engelliyor"

Türkiye’de tarama oranlarının istenilen düzeyde olmadığını belirten Uzm. Dr. Çam, bunun önündeki engelleri şöyle sıraladı: "Farkındalık eksikliği, bazı bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimin zor olması ve yanlış inanışlar en büyük engeller arasındadır. Utanç, muayeneden çekinme, ağrı yaşayacağına dair inanç, ’bende bir şey yoktur’ düşüncesi ve bazı kültürel tabular ne yazık ki kadınların düzenli kontrole gitmesini engelleyebiliyor. Çıkabilecek sonuçlara dair korku da önemli bir etkendir. Fakat unutmamak lazım ki kontroller düzenli yapıldığında alabileceğimiz sonuçlar çok daha tedavi edilebilir seviyelerde olacaktır."

"Aşı sadece kadınları değil, erkekleri de ilgilendirir"

Kanserden korunmada en güçlü yöntemin HPV aşısı olduğunu belirten Uzm. Dr. Çam, toplumdaki bilgi kirliliğine de değinerek, sözlerine şöyle devam etti: "Aşıyla ilgili yanlış bilgiler, güven endişesi ve ’erken yaşta aşı cinselliği teşvik eder’ gibi önyargılar ailelerin kararsız kalmasına yol açıyor. Bir diğer yanlış algı da ’bu sadece kadınları ilgilendirir’ düşüncesidir. Oysa erkekler de HPV taşıyıcısı olabilir, hatta kendileri de genital siğillerle ve bazı genital bölge kanser türleriyle karşılaşabilirler. Aşılamada amaç, toplumda yeterli bağışıklamayı sağlayarak HPV’nin dolaşımını azaltmaktır. Bu yüzden erkeklerin de aşılanması hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için çok önemlidir. Ne kadar genç yaşta aşılama yapılırsa, etkinliği de o kadar güçlü olacaktır."

"Kanser ilerlediğinde kemoterapi gerekebilir"

Uzm. Dr. Yasemin Aydın Çam, tedavi sürecinin hastalığın evresine göre değiştiğini belirterek, "Erken evrelerde cerrahi yeterli olurken, ilerlemiş olgularda radyoterapi ve kemoterapi gerekebilir" dedi.

Uzm. Dr. Çam, sözlerini kadınlara şu çağrıyla sonlandırdı: "Kadınlara en büyük tavsiyem, kontrollerini ertelememeleri ve utanmadan sağlıklarını sahiplenmeleri. Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalıktır; tek şart, gereken adımları zamanında atmaktır."