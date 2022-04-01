'Ramazan ayında su tüketimine dikkat edilmeli'

Uzman Diyetisyen Işın Sayın, Ramazan’da su tüketiminin önemine dikkat çekti. Sahur öncesinde ve sonrasında mutlaka su tüketilmesi gerektiğine vurgu yapan Sayın, bu miktarın 2 litreyi bulması gerektiğini belirtti.

11 ayın Sultanı Ramazan geldi. Uzun süre bedenin günlük besin ve su tüketim ihtiyaçları, iftar ve sahur dönemlerine göre yeniden düzenleniyor. Konunun uzmanları sağlıklı bir oruç için ölçülü yemenin ve su tüketiminin önemine değiniyor.

QNET’in Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, suyun sindirimi kolaylaştırdığını belirterek iftar ve sahur öncesinde bol bol tüketilmesini tavsiye etti. Dyt. Sayın, ideal beslenmeyle ilgili şunları söyledi: “İftarda 500 ml su ile sindirim sistemini arındırın. Sonrasında 5-10 adet zeytinin içerdiği oleik aside ihtiyacımız var. Tamamen unsuz, pirinç yerine bulgurun kullanıldığı, sebzeli, bakliyatlı veya yoğurtlu çorbalara öncelik tanıyın. Haftada iki kez bol yeşilliği limonla birleşerek, üzerine mide şikayetlerine iyi gelen kimyon ilave edilebilirsiniz. Yine antioksidan etkisi olan kırmızı toz tatlı biber, protein kaynağı 1-3 adet yumurta üzerine 1-2 çorba kaşığı zeytinyağı kullanılarak yumurta salatası yapılabilirsiniz. Yanında da közlenmiş kapya biber ve yeşil biber lezzet katarak tokluğu destekler.”

“Ramazan’da bakliyat tüketimi vücut için önemli”

Dyt. Sayın, Ramazan’da Türk mutfağında da önemli bir yeri olan bakliyat tüketiminin de vücut için önemli olduğunu ifade etti. Dyt. Sayın sözlerine şöyle devam etti: “Haftada üç kez 24 saat suda bekletilip filizlendirilmiş bakliyatı, sadece ve sadece düdüklü tencerede, yani basınçlı buharlı pişirme yöntemiyle pişirmek midenin sindirimini rahatlatıyor. Yanında tercihen 200 gr yoğurt tüketimi ideal bir mönüyü de oluşturuyor. Bu mönünün yanına bol miktarda mevsime özgü salata eklenebilir.”

Yatma vaktine kadar olan sürede haftada 3 gün 10-15 adet fındık, yer fıstığı, ceviz gibi kuruyemişlerin tüketilebileceğini belirten Sayın, 1-2 porsiyon meyvenin tatlıların yerine geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dyt. Sayın, suyun iftar ve sahurda belirli saat aralıklarında mutlaka günde 2 litre tüketilmesini gerektiğini vurguladı.