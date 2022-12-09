'Roller Değişirse' eğlendirirken düşündürecek

Yönetmenliğini Vedat İnce'nin yaptığı, çekimlerinin ise Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapılacağı Roller Değişirse isimli komedi dizisi izleyenleri hem güldürecek hem düşündürecek.

'Roller Değişirse' eğlendirirken düşündürecek
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Yönetmenliğini Vedat İnce’nin yaptığı, çekimlerinin ise Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yapılacağı "Roller Değişirse" isimli komedi dizisi izleyenleri hem güldürecek hem düşündürecek.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hayata geçecek projede dizinin castı tamamlandı. Komedi türünde olan senaryoda yeni oyuncular yeteneklerini gösterecek. Senaryoda, kadın erkek ilişkilerine farklı boyutlarda bakış açıları katılırken, izlerken eğlendiren eğlendirirken düşündüren bir komedi dizisi olacak.

'Roller Değişirse' eğlendirirken düşündürecek
'Roller Değişirse' eğlendirirken düşündürecek
'Roller Değişirse' eğlendirirken düşündürecek