'RTÜK Yerel Medya Buluşması' Gaziantep'te düzenlenecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) ’Yerel ve Bölgesel Medya Buluşmaları’nın dördüncüsü Gaziantep’te düzenlenecek.

RTÜK’ün Yerel ve Bölgesel Medya Buluşmaları, Konya, Sakarya ve İzmir’in ardından bu kez Gaziantep’te gerçekleştirilecek. Bugüne kadar 35 ilin yerel ve bölgesel medya temsilcilerinin buluştuğu toplantının son adresi olan Gaziantep’teki buluşmaya 13 ilden radyo ve televizyon yöneticileri katılacak. Asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen yayıncıların da yer alacağı buluşmada yerel ve bölgesel yayıncıların talep ve beklentileri istişare edilecek. Daha önce depremden etkilenen yayıncıların mali yükümlülüklerini 1 yıl erteleyen RTÜK, bölgedeki radyo ve televizyonların eksiklerinin giderilmesi için neler yapılabileceğini masaya yatıracak.

Yerel görsel ve işitsel medya kuruluşlarını destekleyen RTÜK, çalışma toplantısında Üst Kurul yöneticilerini yayıncılarla yüz yüze getirerek sorunların ilk elden çözümünü hedefliyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açılış konuşmasıyla başlayacak olan toplantıda, Üst Kurul Daire Başkanları görev alanlarına giren konularda sunumlar yapacak. ’Gaziantep Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması’ 8 Temmuz tarihinde Şahinbey Kongre Merkezi’nde saat 09.30’da başlayarak, iki oturum halinde gün boyu devam edecek.