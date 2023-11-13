'Sadık Ahmet' filminin basın toplantısı yapıldı

Doktor Sadık Ahmet’in hayatının anlatıldığı, “Sadık Ahmet” filminin ekibi ve Sadık Ahmet’in kızı ile oğlu basın toplantısında bir araya geldi. Sadık Ahmet’in kızı Funda Sadık Ahmet, “Ben babamın cenazesini görmedim. Beni 28 yıl sonra babamla kucaklaştırdığınız için size minnettarım” dedi.

Yunanistan’daki Batı Trakyalı Müslüman Türklerin demokratik hakları için verdiği mücadele ile tanınan Dr. Sadık Ahmet’in hayatı film oldu. TRT ortak yapımı bir proje olan “Sadık Ahmet” filmi 29 Aralık’ta beyaz perdede izleyicilerle buluşacak. Filmin vizyona girmesinin öncesinde film ekibi, Sadık Ahmet’in oğlu Levent Sadık Ahmet, kızı Funda Sadık Ahmet ile bir araya gelerek bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile birlikte pek çok basın kuruluşunun temsilcileri de katıldı. Filmin Sadık Ahmet’in hayatından önemli kesitler sunduğunu söyleyen Sobacı, TRT ortak yapımı projelerin son dönemdeki başarısına da dikkat çekti. Sadık Ahmet’in kızı Funda Sadık Ahmet ise babasının cenazesini görmediğini, bu filmin yıllar sonra babası ile kucaklaşmasını sağladığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

“Filme katkısı olanlara rahmetli babam, dava arkadaşları ve Türk dünyası adına teşekkür ediyorum”

Toplantıda konuşan Sadık Ahmet’in oğlu Levent Sadık Ahmet, 1995 yılında babasının ölümüne neden trafik kazasını anlattı. Levent Sadık Ahmet, “Sadık Ahmet, birleştirici bir liderdi. Biz çok zor günler geçirmiş olan bir aileyiz. Rahmetli babam benim elimde vefat etti. Rahmetli babamı gömmek bana nasip oldu. Kız kardeşim Funda’yı çok kötü şartlar altında o arabadan çıkartmak bana nasip oldu. Anneme destek olmak bana nasip oldu, babamı hastaneye götürmek bana nasip oldu. Bu filme katkısı olan herkese, rahmetli babam, dava arkadaşları ve Türk dünyası adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Beni 28 yıl sonra babamla kucaklaştırdığınız için size minnettarım”

Sadık Ahmet’in kızı Funda Sadık Ahmet ise bu filmin kendisi için bambaşka bir anlamı olduğunu söyleyerek, “Ağabeyimin de dediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize sahip çıktı. Çok zor koşullarda geldik ama her zaman dik durduk ve bu soyadını şerefle taşımaya gayret ettik. Ağabeyimin de bahsettiği gibi beni arabadan ağabeyim çıkardı. Biz hastaneye yetiştirilirken babam arkada koltukta ağabeyimin kucağında yatırılmıştı ve gözlerini ağabeyim kapattı. Benim şerefle taşıdığım 120 dikişim hala yüzümde ve onları bir nişan olarak taşıyorum. Ben babamın cenazesini görmedim. Bana, rahmetli olduğunu çok uzun zaman söylemediler. Beni yıllar sonra, 28 yıl sonra babamla kucaklaştırdığınız için size minnettarım” diye konuştu.

Filmin oyuncuları duygularını paylaştı

Filmin başrol oyuncuları Turgay Aydın ve Nur Fettahoğlu, filmin hikayesinin kendilerini çok etkilendiklerini söyleyerek, böyle bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Turgay Aydın, “Böyle bir adamı oynamak benim için büyük bir şans. Çok heyecanlıyım. Böyle bir ekiple birlikte olmak, bunu onlarla paylaşmış olmak büyük bir şans” derken, Nur Fettahoğlu ise, “Türk diasporasının çok önemli isimlerinden olan Doktor Sadık Ahmet’in yaşamından bir kesiti sizlerle paylaşıyor olmak, sizlere anlatabiliyor olmak benim için çok onur verici. İnşallah bu yolda mücadele veren insanlara bir nebze olsun ışık olabiliriz” diye konuştu. Filmdeki usta isimlerden Erkan Can, “Sadık Ahmet çok yakın tarih. Daha dün yani, dün. O yüzden bunun hep taze kalması ve unutulmaması lazım. Çünkü insan unutuyor. Unutmamak için bu tür filmler belge olması adına yapılmalı, yapılmaya devam edilmeli” şeklinde konuşurken bir başka usta oyuncu Suzan Kardeş de, “Ben bir Rumelili olarak burada olmalıydım. O yüzden de beni bu filme dahil eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“TRT ortak yapımları toplam 7 milyon izleyiciye ulaştı”

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filmin Sadık Ahmet’in hayatından önemli kesitler sunduğunu belirtti. Sobacı, TRT ortak yapımların son dönemde büyük başarılar kazandığını söyleyerek, “2022 ve 2023 yılında 46 tane TRT ortak yapımı filmimiz beyaz perdeye geldi. Filmler 383 festivalde yarıştı ve 178 ödül kazandı. Hatırlanacağı gibi; 2022 yılında Cannes Film Festivali’nde TRT ortak yapımcısı olduğu “Hüzün Üçgeni” filmi Altın Palmiye Ödülü’nü kazandı. Festival ve ödül kısmı bir gösterge, biraz önce belirttiğim gibi aslında gişe ve rakamlar başka bir gösterge. 2022’de vizyona giren TRT ortak yapımları toplam 7 milyon izleyiciye ulaştı. Geçtiğimiz yıl vizyonda en çok izlenen 10 filmden sadece 4 tanesi yerli filmken bunun 3 tanesi TRT ortak yapımıydı. 2023 yılı itibarıyla yerli filmler bugüne kadar 7 buçuk milyon izleyiciye ulaştı. Bu 7 buçuk milyonun 4 buçuk milyonu TRT ortak yapımı filmler” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.