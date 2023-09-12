'Sağlık çalışanıyım' dedi, basın mensuplarını ölümle tehdit etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde vakaya müdahale eden 112 Acil Servis Ambulans ekibinde yer alan sağlık çalışanı, olayı haberleştirmek isteyen basın mensuplarına çekim yapmamaları hususunda engel olmaya çalıştı. Sağlık çalışanı olduğunu iddia eden bir kişi ise basın mensuplarına saldırarak ölümle tehdit etmenin yanı sıra ağza alınmayacak sözler sarf etti.

Sakarya’nın Şirinevler Mahallesinde meydana gelen olayda, yurttan kaçan ve bileklerini kesen öğrenci için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında genç kız olay yerinden kaçarak uzaklaşırken olayı haberleştirmek isteyen basın mensupları da bölgeye giderek görüntü almaya başladı. Sağlık çalışanlarından biri görevlerini bırakarak çekim yapan basın mensuplarına, “Bende sizi çekeceğim” diyerek cep telefonuyla kayda almaya başladı. Durumu gören bir kişi ise kendisinin sağlık çalışanı olduğunu belirterek basın mensuplarına saldırdı. Vatandaşların araya girdiği olayda sağlık çalışını olduğunu iddia eden kişi ölümle tehdit etmenin yanı sıra ağza alınmayacak sözler sarf etti. Yaşanan gerginlik anları ise basın mensuplarının kameralarına yansıdı.