'Sağlıkta Şiddete Dur Diyelim' farkındalık kampanyası

Sağlık profesyonelleri ile hastaları buluşturan online doktor randevu platformu DoktorTakvimi, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınladığı “404 Aradığımız Doktora Ulaşılamıyor!” farkındalık videosuyla “Sağlıkta Şiddete Dur Diyelim!” çağrısı yapıyor.

Sisteminde 200 binden fazla hekim ve uzman profili bulunan, hastalar ve sağlık araştırması yapan kullanıcılar ile sağlık profesyonellerini bir araya getiren DoktorTakvimi, hekimlere ve sağlık profesyonellerine yönelik artan şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle “404 Aradığımız Doktora Ulaşılamıyor!” videosu hazırladı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önemine dikkat çekilen videoya doktortakvimi.com ve youtube.com/watch?v=FVrPXp5_ZxQ adreslerinden ulaşılabiliyor.

Konuyla ilgili markadan şu açıklama yapıldı:

Aradığımız doktora neden ulaşılamıyor?

“404 Aradığımız Doktora Ulaşılamıyor!” farkındalık videosunda yer alan Beyaz Kod verilerine göre, yılda ortalama her gün 1 sağlık çalışanı şiddete uğruyor. DoktorTakvimi, sağlıkta şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla “Sayfa Bulunamadı” hatası olarak bilinen “404 Hatası”nı kampanya dili olarak kullanıyor. Randevu ya da bilgi almak için doktortakvimi.com ‘a giren hastalara “Sağlık çalışanlarına şiddet arttıkça, aradığınız doktora ulaşılamayacak” mesajı geçici olarak veriliyor. Hastalar sayfaya girdiklerinde ise ilk etapta banner ve pop-up yönlendirmesiyle pro.doktortakvimi.com/404-aradiginiz-doktora-ulasilamiyor sayfasındaki !404 Hatası! ile karşılaşıyor.

“Sağlıkta şiddete dur diyelim istedik”

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle böyle bir farkındalık videosu yayınlamanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan DoktorTakvimi Türkiye Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, “Ne yazık ki tüm dünyada ve Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet giderek artış gösteriyor. Bu konuda sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sendikası Sağlık-Sen’in 2022 Sağlıkta Şiddet Raporu’nda çok çarpıcı verilerle karşılaştık. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yüzde 82,3’ü iş yerinde şiddetle karşılaşma endişesi yaşadıklarını belirtmişler, 2 bin 124 sağlık çalışanının yüzde 67,3’ü meslek hayatları boyunca en az bir kez herhangi bir şiddet türünü tecrübe etmişler. Katılımcıların yüzde 71,8’i iş yerinde şiddete tanıklık etmiş. Araştırma sonucuna göre her 4 sağlık çalışanından 1’i ne yazık ki fiziksel şiddete maruz kalmış.

Oysa pandemide de tecrübe ettiğimiz gibi sağlığımızı, bilimin de desteğiyle hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına borçluyuz. Dolayısıyla bu konuya dikkat çekmek için ‘404 Aradığımız Doktora Ulaşılamıyor!’ farkındalık videomuzu yayınladık. DoktorTakvimi olarak, her türlü şiddetin karşısındayız ve en büyük paydaşlarımız olan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın daima yanındayız. Sağlıkta şiddet konusuyla ilgili farkındalık oluşturmak ve şiddete dur demek istedik. Bu vesileyle başta hekimlerimizin olmak üzere, büyük bir özveriyle toplum sağlığı için canları pahasına çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden kutluyoruz” dedi.

DoktorTakvimi Uzmanlarından “Sağlıkta Şiddete Dur” mesajı

Toplumda yaygınlaşma eğilimi gösteren şiddet eylemlerinin, sağlık kurumlarını ve sağlık çalışanlarını ciddi biçimde etkilediğini, tükenmişliğe ve verimsizliğe neden olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahar Göktürk: “Sağlık çalışanları olarak bizler, başka insanlar için yola çıkmış ve bu yolda büyük özveri ile çalışan bir meslek grubuyuz. Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirileceği inancını taşıyor, sorunun çözülmesindeki en önemli unsurların birbirimize saygı göstermekten ve toplum huzurunu bozan genel sorunların çözülmesinden geçtiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Beşoğul ise “Toplumda şiddet aile içi şiddeti seyretmekle başlar, sokakta oyun oynarken diğer çocuklara şiddetle devam eder ve çocuk büyüdükçe sırasıyla okulda şiddet, trafikte şiddet, evlenince kadına şiddet sürer. En son nokta sağlıkta şiddettir. Maalesef başlangıcı aile içi çocuk eğitimi, yani baba ve anne eğitiminin yetersiz, bilinçsiz ve/ya bencillik, fırsatçılık, menfaat odaklı yani kötü niyetli olmasıdır. Bunun en iyi örneğini trafikte sıra beklerken yasaklı yan yoldan önüne geçen ve bağırarak haklı çıkan magandalarda görürüz. Bütün bu süreç sağlıkta şiddetin nedenidir" dedi.