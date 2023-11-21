'Sahne Senin Türkiyem' projesi ile Karadeniz ve Anadolu'daki çocuklar oyunla buluşturuluyor

Sahne senin Türkiyem Çocuk Oyunları Festivali turnesi bu yıl 18 Kasım’da Gümüşhane’den başladı. Anadolu ve Karadeniz’de yaşayan çocukları çeşitli gösterilerle buluşturmayı hedefleyen proje kapsamında yüzlerce anaokulu ve ilkokul öğrencisi, ‘Sevimli penguenler’ adlı tiyatro oyunuyla tanışma fırsatı yakalıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın Tuzla’daki hemşehri dernekleri ile hazırladığı Sahne Senin Türkiyem projesi kapsamında çocuk oyunları festivali turnesi düzenleniyor. Tuzla’da dernekleri bulunan il ve ilçelere ulaşan etkinlik ile Anadolu’da ve Karadeniz’de çocuklara çeşitli gösteriler ve tiyatro oyunları sergileniyor. Geçen yıl düzenlenen Karedeniz ve Anadolu turneleri kapsamında yüzlerce çocuk bu festivalden yararlandı. Proje ile çocukları, maskot kostümler, palyaço eşliğinde animasyonlar, şovlar, şarkılı danslar ve yarışmalar ile ‘Sevimli Penguenler’ adlı çocuk tiyatrosunu bekliyor.

Gümüşhane ve ilçelerinde devam eden festival, Sakarya, Bilecik, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Bayburt, Sivas, Çankırı, Çorum, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Tokat, Yozgat, Afyon, Nevşehir illerindeki çocuklarla da buluşturulacak.