'Sait Faik Öykü Ödülü'nün sahibi Elif Yeşilkaya

Nilüfer Belediyesi’nin “Yılın Yazarı” programı çerçevesinde gerçekleştirdiği “Sait Faik Abasıyanık Öykü Ödülü”nde dereceye giren isimler belli oldu. 142 yarışmacının toplam 284 öyküyle katıldığı yarışmada, Elif Yeşilkaya’nın “Aziz” isimli eseri, seçici kurul tarafından büyük ödülü değer bulundu.

2022 yılını Sait Faik Abasıyanık’a adayan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün bu çerçevede düzenlediği “Yılın Yazarı Sait Faik Abasıyanık Öykü Ödülü”nde kazananlar belli oldu. Her yarışmacının iki öyküyle katıldığı yarışmaya bu yıl da ilgi büyük oldu. 142 yarışmacının toplam 284 öyküyle yer aldığı yarışmada, ödüle değer görülen eserler, yapılan değerlendirmeler sonucu belirlendi. Bu yıl öykü yarışmasında büyük ödül 4 bin TL, mansiyon ödülleri ise bin 500’er TL olarak açıklandı.

Birgül Oğuz, Hülya Soyşekerci, Jale Özata Dirlikyapan, Nahit Kayabaşı ve Şafak Baba Pala’dan oluşan yarışmanın seçici kurulu, puanlamada 1900’lerin başından günümüze uzanan süreçte modern Türk öykücülüğünün ulaştığı birikim ve genel düzeyi göz önünde bulundurdu. Her bir metin ve öykü türünü temel öğeleri çerçevesinde ele alan seçici kurul, eserleri dil bilinci, anlatım özelliği, kurgu, özgünlük, işlenen temanın yazınsal düzlemde olup olmadığını da değerlendirdi.

Türk edebiyatındaki yerleşik öykü tekniğini yıkarak çığır açıcı yenilikler getiren Sait Faik’in, dünya görüşündeki derin insan ve doğa sevgisini, sınıfsal farklılıkları ıskalamadan, genellikle şehirli alt katman insanlarının yaşama biçimlerini şiirsel, yalın, coşkulu bir dille ortaya koyması, bütün yazdıklarında insana özgü gerçeklikleri araması gibi öğeleri de dikkate alan seçici kurul, puanlama sırasında her öyküyü, Sait Faik’in öykü anlayışından bağımsız olarak ele aldı.

Seçici kurul, tüm bu etkenleri göz önünde bulundurarak yaptığı değerlendirme sonucunda, Elif Yeşilkaya’nın “Aziz” adlı öyküsünü, ele aldığı temadaki acıtıcı gerçeklikleri yeni anlam arayışlarıyla derinleştirerek, kendine özgü anlatım biçimiyle yansıttığı gerekçesiyle “Yılın Yazarı Sait Faik Abasıyanık Öykü Ödülü” yarışmasında büyük ödüle değer buldu.

Yarışmada ayrıca, Işıl Madak, Alp Özalp, Metin Turan, Büşra Altuntaş, Özcan Doğan mansiyon ödülünün sahibi olurken, Emine Erdem Alpyürük, Onur Akbaba, Furkan Çetin, Elvan Ucur, Mehmet Edemen, İsmail Çevik, Nurhan Şahinkaya, Nuray Elçin, Serap Karakuş Besi, Aliye Zorlu Mit, Necla Akdeniz, Efe Eğilmez, Beyhan Keçeli, Uğur Morkaya’nın öyküleri de hazırlanacak kitapta yayınlanmaya değer bulundu.

Ödüller, Aralık ayında düzenlenecek olan “Yılın Yazarı Sait Faik Sempozyumu”nda sahiplerine verilecek.