'Sanat Güneşi' Bursa'da parlıyor

Bursa’nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan olan Zeki Müren adına sahne kıyafetleri, gözlükleri, ayakkabıları, piyanosu, plakları ve birçok kişisel eşyasıyla hazırlanan sergi, Türkiye’nin ilk kent müzesi olan Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Türkiye’nin ilk kent müzesi olan Bursa Kent Müzesi, kuruluşunun 20’nci yıldönümünde çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı işbirliğiyle sanat güneşi Zeki Müren adına hazırlanan sergi, düzenlenen törenle Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açıldı. Eserleriyle yüreklere dokunan Zeki Müren’i anlatan sergi, sanatçının vasiyeti üzerine Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı kişisel eşyalardan oluşan koleksiyonlardan kurgulandı. Sergide, sanatçıya ait sahne kıyafetleri, gözlükleri, ayakkabıları, piyanosu, plakları ve birçok kişisel eşyasının yanı sıra bizzat kendi yazdığı besteleri, mektupları, notları bulunuyor. Ayrıca koleksiyonun büyük bir çoğunluğunu Zeki Müren’e ait fotoğraflar oluşturuyor. Fatma Girik’ten Ajda Pekkan’a, Cüneyt Arkın’dan Müzeyyen Senar’a kadar birçok sanatçıyla hatıra fotoğrafları da sergide bulunuyor. Ayrıca sergide ünlü sanatçının çizdiği desenlerden oluşan dijital sergilemeler ve yapay zekâyla oluşturulan uygulamalar da yer alıyor. Bir sene boyunca açık olacak olan sergiyi gezenler, yapay zeka desteğiyle Zeki Müren ile hatıra fotoğrafı çektirme imkanı da buluyor.

Serginin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisinin de Zeki Müren’i yakından görme ve tanıma imkanı bulamadığını ancak onun naif, samimi ve Türkçeyi iyi kullanan halini çok iyi hatırladığını söyledi. Zeki Müren’in kuşaklar boyunca hep bu şekilde anılacağını belirten Başkan Aktaş, bu şehrin yetiştirdiği değerlerin daha çok bilinmesi ve anlaşılması adına birçok program yaptıklarını dile getirdi. Yeni dönemde ‘Genç kart’ uygulamasıyla her gence 5.000 TL vereceklerini anlatan Başkan Aktaş, “Gençler bir yıl boyunca istedikleri kültür sanat etkinliklerinde bu kartı kullanabilecek. Gençlerimizin kültür ve sanattan mahrum kalmasını istemiyoruz. Bu sene 20’nci kuruluş yıldönümü kutladığımız Bursa Kent Müzesi’nin kurulmasında emeği geçen Erdoğan Bilenser’i saygıyla anıyorum. Ayrıca buraya hizmet eden rahmetli Hikmet Şahin’i ve Recep Altepe’yi de şükranla anıyorum. Hazırlanan sergiyi de müzenin 20’nci kuruluş yılına atfettik” dedi.

Hisar semtinin Tophane Mahallesi’nde doğan Zeki Müren’in, Bursa’nın önemli sanatçılarından birisi olarak Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdığını ifade eden Başkan Aktaş, Zeki Müren’i ve sanat hayatını anlatan bu sergiyle müzenin 20’nci yılına not düşmek istediklerini söyledi. Serginin hazırlanmasında emeği geçen her iki vakfa, Zeki Müren’in yakınlarına, dostlarına ve akrabalarına teşekkür eden Başkan Aktaş, “Sergimizi sanatçının kişisel eşyalarından oluşan koleksiyonla kurguladık. ‘Her şey yükselebilir, bir toz da yükselir, ama bir sanatçı olarak o zirvede kalmak, dinleyicilerin kalbinde taht kurmak bir başkadır.’ Böyle söylemişti bir konserinde Sanat Güneşi’miz. Söylediği de oldu. Sanat hayatında zirveyi görerek Türk müziğindeki yerini sarsılmaz temellere oturttu ve hepimizin kalbinde taht kurdu. Birbirinden eşsiz besteleriyle Türk musikisini zirveye taşıyan, Türkiye’de ilk Altın Plak Ödülü’nün sahibi olan sanat güneşimiz Zeki Müren’i, Bursa Kent Müzemizin 20’nci yıl dönümünde sevgi ve özlemle anıyoruz. Bütün sanatseverleri, Zeki Müren’in kimliğini ve sanatını yansıtan bu özel sergiyi görmeye ve Türkiye’nin Batmayan Güneşi’ni farklı manzaralardan keşfetmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Çamlı, vakfın en önemli bağışçılarından birisinin rahmetli Zeki Müren olduğunu hatırlattı. Açılışı yapılan bu sergiyle Zeki Müren’in hatıralarını çoğaltmak istediklerini anlatan Çamlı, “Sanatçımızın doğup büyüdüğü bu topraklarda, sergiye sevenlerinin tanık olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Serginin sanatçıya duyulan özlemi giderme ve sanatçının genç kuşaklara aktarılmasına fırsat sunacağına inanıyorum. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Sanat Güneşi Zeki Müren’i anma ve vefa borcunu ödemek için serginin hazırlandığını belirtti. Emeği geçen herkese teşekkür eden Tekbaş, “Bursa’da böyle bir serginin açılması hepimizi onurlandırdı. Yapmamız gereken bir vazifeyi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zeki Müren’in eserleri, kıyafetleri, resimleriyle görsel olarak hatıralarımızda daha kolay kalacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş tarafından Başkan Aktaş’a günün anısına hediye takdim edildi. Daha sonra Başkan Aktaş ve beraberindekiler sergiyi gezerek Zeki Müren’e ait koleksiyonu yakından inceledi.