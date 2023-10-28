'Sanata Yön Verenler' sergisi sanatseverlerle buluştu

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında bir asrın sanatsal serüvenine ışık tutan 50 duayen sanatçının farklı disiplinlerden eserlerini bir araya getirdiği “Sanata Yön Verenler” sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında 50 duayen sanatçının farklı disiplinlerden eserlerini bir araya getirdiği “Sanata Yön Verenler” sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde kapılarını aralayan serginin açılışını, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sanatçılar ve sanatseverlerle birlikte gerçekleştirdi. Bando eşliğinde Cumhuriyet marşlarıyla yapılan coşkulu açılışa, Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi.

"Cumhuriyet’imizi kolay kazanmadık asla vazgeçmeyeceğiz"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, açılışta yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet’imizin 100. yıl dönümünü kutlamanın gururu içerisindeyiz. 100 yıl önce yola çıkarken tam bağımsız bir devlet olma ve bu Cumhuriyet’i bizlere ve bizden sonrakilere tereddütsüz devreden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle selamlıyorum. İyi ki bu Cumhuriyet bizlere emanet edilmiş. Nice yüzyılları olması ve her geçen gün daha coşkuyla kutlanmasını diliyorum. Cumhuriyet’imizi kolay kazanmadık asla vazgeçmeyeceğiz, koruyacağız, kollayacağız. 4,5 yıl önce yola çıkarken Küçükçekmece’nin sanatla, sporla, eğitimle, bilimle anılmasını hedeflemiştik ve bu konuda iddialıydık. Bugün bu hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel sergide emeği geçen sanatçılarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Böyle bir projenin parçası olmaktan çok mutluyuz”

Sergide eseri bulunan Minyatür Sanatçısı Taner Alakuş, “Cumhuriyet’in 100. yılında sanata yön veren yüzler olmaktan çok mutluyuz. Bize bu fırsatı veren Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür ederiz” dedi.

Marmara Üniversitesi Dekanı, Fotoğraf Sanatçısı Prof. Dr. Emre İkizler ise, Cumhuriyet’in 100. yılında böyle büyük bir projenin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

29 Aralık’a dek ziyaret edilebilecek

Sergide; İllüstrasyon, Resim, Heykel, Baskı, Hat, Tezhip, Minyatür, Ahşap Sedef, Cam Altı Resmi, Ebru, İnce Kağıt Oymacılığı (Katı’), Kaligrafi, Cilt, Çini branşlarında 14 farklı disiplinden eserler yer alıyor.

Cumhuriyet’in 100. yılında doğu ve batı sanatlarını icra eden duayen ve ustaların buluşmasını sağlayan ‘Sanata Yön Verenler’ isimli sergide 100 adet eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Direktörlüğünü Hakan Dağlı, Küratörlüğünü ise Murat Sefa Dinç ve Ayşe Simay Er yaptığı sergi, 29 Aralık’a dek Galeri Cennet’te gezilebilir.