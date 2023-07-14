Esenler Sanat Evi (ESEV) tarafından hayata geçirilen “SanaTatil Yaz Okulu”nda ders zili çaldı. Esenler’in çocukları, yaz tatilini 30’dan fazla branşta uzman eğitmenler eşliğinde verilecek eğitimlerle dolu dolu geçirecek.

Açıldığı yıldan itibaren 45 binden fazla kişiyi sanatla buluşturan Esenler Sanat Evi (ESEV) müzikten tiyatroya, edebiyattan halk oyunlarına kadar birçok alanda eğitimlerini sürdürüyor. “SanaTatil Yaz Okulu” projesiyle Esenlerli çocukların bu yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri hedefleniyor. Okulların kapanmasıyla birlikte tatil dönemine giren 8-12 ve 13-16 yaş aralığındaki çocuklara, sanatın farklı dallarında kendini geliştirmek için uzman eğitimci kadrosuyla eğitimlerin verildiği SanaTatil Yaz Okulu, iki dönemden oluşuyor. İlk ders zilinin 3 Temmuz’da çaldığı okul, 30 Temmuz’a kadar devam edecek. İlk dönemin ardından 31 Temmuz- 27 Ağustos tarihleri arasında ise ikinci dönem gerçekleşecek. Sanat, değerler eğitimi, ilim, spor gibi alanlarda eğitimlerin verileceği yaz okulunda eğitim dönemi boyunca ayrıca çeşitli workshoplar ve geziler de düzenlenecek.

İlmi ve değerler eğitimi de veriliyor

12 yıldır eğitimlerine devam eden Esenler Sanat Evi (ESEV)’nde 60 farklı branşta eğitim verildiğine dikkat çeken ESEV Koordinatörü Kader Peker, “Bu yıl ilk defa hem yaz sanat etkinlikleri hem de “SanaTatil Yaz Okulu” projemiz var. Haftanın beş günü sabahçı ve öğlenci olarak iki grubumuz var. Günlük 4 saat eğitim alıyorlar. Geleneksel ve el sanatlarından müziğe, sahne sanatlarından değerler eğitimine kadar birçok farklı branşla birlikte workshoplar ve gezi etkinliklerimizle çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçiriyor. Değerler eğitiminin yanı sıra ilmi eğitimlerimiz de var. Değerler eğitimiyle birlikte öğrenciler ‘Kainatı Keşfediyorum’ ile hem kendini sorguluyor hem de ‘Evrenin neresindeyim?’, ‘Ne için varım?’ sorularına yanıt arıyorlar. ‘Adab-ı Muaşeret’ dersiyle de görgü kurallarını öğrenerek toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini öğreniyorlar. Bunların yanı sıra bir de seçmeli Kuran-ı Kerim dersi de ile dileyen öğrenciler yüce kitabımızı öğrenme olanağı sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Mezuniyet töreni düzenleyeceğiz”

Kısa sürede farklı alanlarda yetkinlik kazanan çocukların eğitimleri hakkında Peker, “Bu kadar dersin arasında çocukları eğlendirdiğimiz alanlar da oluyor. Tiyatro, sinema gibi etkinlikler de düzenliyoruz. Yakın zamanda bir boğaz turu etkinliğimiz var. Yaz okuluna katılan öğrenciler velileriyle birlikte hem eğlenip hem de rehber eşliğinde bir boğaz turu yapmış olacaklar. Normal şartlarda aylarca süren eğitimi biz bir ayda vereceğiz. Biraz koşturmalı ama eğlenceli geçiyor. İki dönem planladığımız bu eğitim döneminin sonunda eğitimlerini tamamlayan öğrencilere Eylül ayında mezuniyet planlıyoruz. Eğitim dönemi boyunca yaptıkları eserleri de sergileyecekleri sergimizle de bu mezuniyet programına renk katmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Çocuklar tatili verimli geçiriyor

ESEV’de resim eğitmenliği yapan usta öğretici Gamze Kaya, “Yaz okulundaki resim derslerimiz eğlenceli geçiyor. Çocukların en azından bu yaz tatilini verimli geçirerek bilgisayar ve telefonlardan biraz uzaklaşacağı bir tatil hedefliyoruz. Buraya gelen öğrenciler farklı branşlarda aldıkları derslerle kendilerini keşfetmeleri ve yön çizmelerine yardımcı oluyor. Çocuklar kendilerini bu yaşlarda iyi tanıyamıyorlar. Buradaki farklı branşlarla hangi alana yatkın olduklarını keşfediyorlar aslında. Bu açıdan yaz okulu öğrenciler için büyük bir avantaj oluyor” ifadelerini kullandı.

“İlgimi ve yeteneklerimi keşfediyorum”

Yaz okulunda eğitim alan öğrencilerden 8 yaşındaki Duru Hira Sezgin ise, “Okul kapandıktan sonra yaz tatilimi verimli bir şekilde değerlendirmek ve aynı zamanda yeni arkadaşlar edinmek için bu yaz okuluna kayıt yaptırmıştım. İki haftadır geliyorum. Burası bana çok şey kattı. Burada farklı alanlarda derslere girerek kendi ilgimin ve yeteneğimin hangi alanda olduğunu keşfediyorum. Hem de yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşiyorum. Benim için çok eğlenceli geçiyor” dedi.