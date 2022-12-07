'Sanathane Resim ve Heykel Koleksiyonu' sergisi Beyoğlu'nda açıldı

“Sanathane Resim ve Heykel Koleksiyonu” sergisi, pek çok sanatsever ve sanatçının katılımıyla Beyoğlu’nda açıldı.

"Sanathane Resim ve Heykel Koleksiyonu" sergisi Beyoğlu Belediyesi Artizan Sanat Galerisi’nde açıldı. Küratör Mehmet Lütfi Şen’in 30 yılda bir araya getirdiği farklı sanatçılara ait eserler sanatseverlerle ilk kez buluştu. Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı sergiye pek çok sanatsever ve koleksiyonda eseri bulunan sanatçılar katıldı.

“Beyoğlu Belediyesi ile iş birliği halinde bu projeyi yürütüyoruz”

Serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen, “Şu anda şimdi de bulunduğumuz mekan ve içinde bulunduğumuz etkinlik aslında İstanbul Kalkınma Ajansı Projesi. Burası Beyoğlu Belediyesi’nin bir mülkü. Beyoğlu Belediyesi ile iş birliği halinde bu projeyi yürütüyoruz. Bu projenin ikinci sergisi. Daha önceki sergisi dijital olarak oluşturulmuş bir sergiydi. Yapay destekli ve çok özel bir sergiydi. Burada da ülkemizin son 20 yılında önemli eserlerle resim hayatımıza katılmış ressamların işleri var. Bir de Avni Arbaş, Abidin Dino gibi daha kadim işler var. Özel bir seçki, burada 24 eser var. Heykelleri de dahil edersek 27 eser var. Bu eserlerin özelliği şu aslında; sergi, benim küratörlük hayatımda 30 yıldır yolumu kestiren birçok sanatçı dostumun eserlerinden oluşuyor diyebiliriz. Abidin Dino gibi, Avni Erbaş gibi eserler tabii ki dönem işleri” dedi.

“Sanatçı dostlarımızla buluşmak ayrı bir heyecan veriyor”

Sergide eseri bulunan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kılıç ise, “Keyif verici bir duygu. Böyle bir konsept içerisinde yer almak, burada bulunmak, burada yine sanatçı dostlarımızla buluşmak ayrı bir heyecan veriyor. Gelenekten esinlenerek yapmış olduğum bir resim. Burada tabii bir soyut dışa vurumcu anlayışla özellikle kaligrafiye bir gönderme var. Özellikle bizim hat sanatçılarımızın yapmış olduğu karalamalar var. O karalamalar hat sanatı içerisinde ayrı bir estetik değere sahip. Aslında o üstatlara bir gönderme anlamında yapmış olduğum soyut içerikli bir resim” diye konuştu.