'Sanatla Nesnelerin Yeniden Buluşması' temalı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu

"Sanatla Nesnelerin Yeniden Buluşması" temalı Gölcük Sanat Çalıştayı sergisi, Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi’nde ziyaretçilerine açıldı.

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu ve Gölcük Halk Eğitim Merkezi birlikteliğinde, Örcün Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi’nde düzenlenen “Sanatla Nesnelerin Yeniden Buluşması” temalı Gölcük Sanat Çalıştayı Sergisi, düzenlenen törenle ziyaretçilerine açıldı. 22 Haziran’a kadar açık kalacak sergide; tarihi değer dokusu taşıyan desenlerden esinlenerek üretilen seramik, kuyumculuk ve takı tasarımı, deri, tekstil, resim, bilgisayarlı desen tasarımı konularında el sanatları ve endüstriyel sanat çalışmaları sergilenmeye başlandı.

Açılışın ardından eserleri inceleyerek bilgiler alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Sanat, toplumun ruhunu besleyen, düşünce ve duyguların ifadesine imkan sağlayan önemli bir araçtır. Bu çalıştay sergisiyle birlikte sanatın gücünü ve sınırlarını bir kez daha deneyimleme fırsatı bulduk. etkinliğin Gölcük kültür ve sanat hayatına katkı sağlamasını umut ediyorum" dedi.

Serginin açılışına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve eşi Türkan Sezer, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Ford Otosan İhsaniye MYO Müdürü Abdülkadir Cengiz, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Halk Eğitim Müdürü Necmettin Türkmen, Değirmendere Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mine Can, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan ve akademisyenler katıldı.