'Sanayici, OSB dışında da güneş tarlası kurabilmeli'

Türkiye'de elektrik yatırımlarının yüzde 86'sının yenilenebilir kaynaklara yöneldiğine dikkati çeken TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, sanayicinin OSB dışında enerji yatırım yapmasıyla maliyet yükünün hafifleyeceğini ve dışa bağımlılığın azalacağını söyledi.

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  • 12.04.2022 10:30
  • Güncelleme: 12.04.2022 10:33
'Sanayici, OSB dışında da güneş tarlası kurabilmeli'
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Türkiye’de elektrik yatırımlarının yüzde 86’sının yenilenebilir kaynaklara yöneldiğine dikkati çeken TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, sanayicinin OSB dışında enerji yatırım yapmasıyla maliyet yükünün hafifleyeceğini ve dışa bağımlılığın azalacağını söyledi.

Türkiye’nin elektrik üretim yatırımlarının, ‘yenilenebilir’ ağırlıklı olarak ilerlemesinin ihracatta itici güç olduğunu kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Son 4 yılda elektrik üretim yatırımlarının yüzde 86’sının yenilenebilir enerji odaklı gerçekleştirilmesi, sanayicilerimizin ihracat potansiyelini artıracaktır. Bu çerçevede organize sanayi bölgeleri dışında da yatırım yapılabilmesi büyük önem taşıyor” açıklamasını yaptı.

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Türkiye’nin ekonomik gelişiminin ve çevre koruma stratejilerinin yenilenebilir enerji ile birebir örtüştüğünü kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Küresel enerji ve girdi maliyetlerindeki artış, üretimde zorlukları beraberinde getirirken yenilenebilir enerjiye ilgiyi de artırdı. Paris İklim Anlaşması’na taraf olmamız ve en önemli dış pazar Avrupa Birliği ülkelerinin şart koştuğu Avrupa Yeşil Mutabakatı, üretimde ‘karbon nötr’ hedefine bizi daha da yakınlaştırdı. Dolayısıyla sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın en önemli gerekçelerinden biri olan temiz üretim, sanayicinin ortak sorumluluğu haline geldi. Elektrikteki kurulu gücümüz bugün 100 bin megavatı aşarken, son 4 yılda yapılan yatırımların yüzde 86’sının yenilenebilir enerji içermesi, doğru yolda olduğumuzu göstermektedir” diye konuştu.

İklim değişikliği sonuçlarından asgari düzeyde etkilenmek için sanayide yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini de vurgulayan Şahintaş, “Bursa özelinde yapılacak güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretimi yatırımlarının bölgesel teşvik çerçevesinde 4. Bölge desteklerinden yararlanmasının önünün açılması, yatırımların artması adına çok önemli bir gelişme olmuştur. İthal enerjinin temelini oluşturan sanayi üretiminde, yenilenebilir kaynaklara ağırlık veren düzenlemeler, dışa bağımlılığı da azaltacaktır. Sanayi kenti Bursa’da organize sanayi bölgelerimizde yer alan firmalar, kendi enerjilerini üretebilmeleri adına bölge dışında tahsis edilecek Güneş Enerji Santrali (GES) tarlalarında enerji üretebilmeli. Üretimdeki güçlü potansiyelimizi yenilenebilir enerjiye de yansıtarak iç ve dış ticarette daha sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz. Enerji ihracatı gerçekleştirme hedefimiz çerçevesinde, devlet destekleri ve hibelerini de kullanarak tercihten çok zorunluluk haline gelen yeşil üretimi gerçekleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İHA

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