'Sarı Bıyık' sahnelere geri döndü

Bir dönemin önemli yapımlarından olan ‘Gerçek Kesit’ tiyatro sahnesine uyarlandı. Deneyimli oyuncu Cahit Kaşıkçılar’ın ilk bölümde stand-up tadındaki eğlenceli gösterisinin ardından BKSD oyuncularının canlandırdığı gerçek hayattan karakterleri yansıtan ‘Gerçek Kesit ve Ötesi’ özel gösteriminde beğeni topladı.

Bursa Mahfel’de izleyiciyle buluşan, ’Çok kişilikli gösteri’ ile sahnelere geri dönen usta oyuncu Cahit Kaşıkçılar ve BKSD oyuncuları gece sonunda ayakta alkışlandı. Özel etkinlik sonrası oyunu izlemeye gelen misafirlere teşekkür eden Kaşıkçılar, “Uzun zamandır aklımızda olan bir projeydi. Arkadaşlarımızla beraber sahneye koyduk. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Usta oyuncunun başından geçen ve bir dönem gazetelerin ikinci sayfalarında yer alan ilginç hikayelerin konu alındığı oyunu Arda Mat yönetiyor. Cahit Kaşıkçıların moderatörlüğünde, Sara Atmaca, Selçuk Salih Başhan, Hacer Ekinci, Orhan Efe Sakarya ve Ahmet Said Kenarda ilginç karakterleri canlandırıyor.

Tiyatro severlerin beğenisine sunulan gösteri 7 Ocak’ta Mahfel Lounge ve 14 Ocak’ta ise Karacabey Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde oyananacak.