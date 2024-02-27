'Şarkılara Emek Verenler ve Anılar' söyleşisi ilgi gördü

Yalova Belediyesi Yürüyen Köşk Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde devam eden ‘Kent Söyleşileri’nin bu haftaki konukları Ömer Faruk Öskan, Erhan Cengiz, Cem Celal Hoş, Yücel Aslan oldu.

Moderatörlüğünü Ali Çolakoğlu’nun yaptığı söyleşi programında; Ömer Faruk Öskan, Erhan Cengiz, Cem Celal Hoş, Yücel Aslan, ‘ Şarkılara Emek Verenler ve Anılar’ başlığı altında müzikle olan geçmişlerini ve anılarını Yalovalılarla paylaştı.

Yalova şarkılarının öneminden bahseden konuklar, 19 tane Yalova şarkısının tescillendiğine vurgu yaptılar. Müziğe nasıl başladıklarını anlatan konuklar, söyleşiye katılan vatandaşın merak ettiği soruları cevapladı. Yalova’da koroların önemine ve Yalova bandosunun tekrar kurulması gerektiğine vurgu yapan konuklar Yalovalılar tarafından alkış aldı. Moderatör Ali Çolakoğlu’nun özel isteği üzerine Yücel Aslan şarkı söyledi. Geceye güzel mizah katarak şiir okuyan vatandaşlarda alkış topladı.

Program sonunda Yalova Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman katılım sağlayan konuklara teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.