'Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar' yarışmasının başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) düzenlediği ‘Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar-Özel Gün Kartı ve Tişört Tasarımı Yarışması’ için başvurular başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) iş birliğinde, gençlerin milli ve manevi değerlere olan duyarlılığını artırmak, yerli savunma sanayisine yönelik farkındalıklarını güçlendirmek ve sanatsal becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar - Özel Gün Kartı ve Tişört Tasarımı Yarışması’ için başvurular başladı. Gençlerin milli ve manevi değerlere duyarlığını artırmak, yerli savunma sanayisine yönelik farkındalıklarını güçlendirmek ve sanatsal becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen yarışma, öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirmelerini ve savunma sanayimizin simge değerlerini sanatsal bir biçimde yorumlamalarını hedefliyor.

2 farklı kategoride gerçekleştirilecek

Ortaokul öğrencileri, ‘Özel Gün Kartı Tasarımı’ kategorisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Anneler Günü veya Öğretmenler Günü gibi özel günlerden birini seçerek kart tasarımı yapabilecek. Lise öğrencileri ise ‘Tişört Tasarımı’ kategorisinde, Türk savunma sanayisini temsil eden semboller (uçak, helikopter, insansız hava araçları, milli sistemler gibi) aracılığıyla yerli üretim gücünü yansıtan özgün tasarımlar hazırlayacak.

Başvurular 12 Aralık tarihine kadar yarisma.tskgv.org.tr adresinden yapılacağı belirtildi.