'Şehzade Mustafa'ya sette doğum günü sürprizi

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Mehmet: Fetihler Sultanı" dizisinin setinde bugün keyifli ve duygusal anlar yaşandı. Dizide Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Şehzade Mustafa karakterine hayat veren genç oyuncu Mustafa Konak, doğum gününde sette sürpriz bir kutlamayla karşılandı.

Genç oyuncu Mustafa Konak, doğum gününü sette kutladı. Yoğun çekim programına rağmen ekip, öğle arasında özel olarak hazırlanan doğum günü pastası ile genç oyuncuya unutulmaz bir an yaşattı. Rol arkadaşları ve set çalışanlarının alkışları eşliğinde pasta kesen Konak, kısa bir teşekkür konuşması yaparak duygularını paylaştı.

Mustafa Konak, sürpriz kutlama sonrası yaptığı açıklamada, "Bu projede olmak benim için büyük bir gurur. Hem tarihimizin en önemli dönemlerinden birinde geçen güçlü bir hikâyeyi anlatıyoruz, hem de aile gibi hissettiğim bir ekip ile çalışıyorum. Bugün yanımda olduğunuz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Henüz genç yaşına rağmen birçok dizi ve film projesinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Konak, set disiplinine, rolüne gösterdiği özen ve karaktere kattığı duygusal derinlik ile yapım ekibinden de övgüler almaya devam ediyor.

Başarılı oyuncu, "Mehmet: Fetihler Sultanı" ile tarihi dönem karakterlerinde de başarısını sürdürdüğünü bir kez daha gösteriyor. Özellikle ata binme, kılıç kullanma ve dönemin soylu duruş eğitimleri ile performansını güçlendiren genç oyuncu, sosyal medyada da Şehzade Mustafa karakteri ile yoğun ilgi görüyor.