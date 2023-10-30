'Sen de Yaz' öykü yarışmasının 2'nci kitabının tanıtımı ve imza töreni düzenlendi

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul’da, 29 Ekim’de hem Cumhuriyet’in 100. Yıl dönümü kutlandı hem de “Sen de Yaz” öykü yarışması finalistlerinin öykülerinden oluşan “Daha İyi Bir Dünya” kitabının tanıtımı ve imza günü gerçekleştirildi.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul ve Erbulak Evi ortaklığıyla düzenlenen öykü yarışmasının yetenekli genç yazarları tarafından "Daha İyi Bir Dünya" temasıyla kaleme alınan öykülerden oluşan kitabın imza töreni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleşti. Çocuklar Ülkesi’nde Cumhuriyet’in 100. Yıl dönümü, interaktif atölyeler, aktiviteler, özel danslar, bando ve müzik gösterileri ile coşkuyla kutlandı. Bu özel günde "Cumhuriyetin Kazandırdıkları" adlı resim sergisine ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

“Cumhuriyetimizin 100. yılında “Daha İyi Bir Dünya”

“Sen de Yaz” öykü yarışmasına dair düşüncelerini aktaran KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ebru Timur, “Ülkece Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu özel günde bir arada olmaktan çok mutluyum. Büyük önder Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, onun ilkelerine bağlı kalarak ikinci yüzyıla taşıyoruz. Sen de Yaz öykü yarışmamıza katılan tüm genç yazarlarımız bunun en önemli göstergesi. Bu, bizler için sadece bir öykü yarışması değil. Aynı zamanda daha iyi dünyaya katkımızı sunmak için de bir araç. Geçtiğimiz yıl, öykü yarışmamızın ilk yılında finale kalan 20 öykü “Gelecekte Ben” adıyla kitaplaşmıştı. Bu kitabın satışından elde edilen geliri SosyalBen Vakfı aracılığıyla Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesindeki Yavuz Selim Ortaokulu’na kırtasiye yardımı olarak ulaştırdık. Bu yıl ‘Daha İyi Bir Dünya’nın da aynı şekilde iyiliğe dönüşmesini hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘Daha İyi Bir Dünya’ öykü kitabı 29 Ekim’de imza günü ile tanıtıldı

Sanat dünyasının önemli isimlerinden Sevinç Erbulak, Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Göktuğ Canbaba, Ömür Kurt, Özden İnal, Özden Özgürdal ve Varol Yaşaroğlu’nun yanı sıra KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Meral Molinas ve KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ebru Timur’un yer aldığı Yarışma Seçici Kurulu tarafından en çok oy alan 20 öyküden oluşan ‘Daha İyi Bir Dünya’ öykü kitabının tanıtım ve imza gününde KidZania İstanbul yazarları ve ailelerini ağırladı. Genç yazarlara jüri üyeleri tarafından hediye kitapları ve içerisinde yıllık KidZania girişi bulunan hediye kitleri teslim edildi.

Tanıtım ve imza töreni etkinliğinde oyuncu, yazar ve çevirmen Ayşe Erbulak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Büyüyünce Nasıl Yazar Olurum?’ söyleşisinde, seslendirme ve tiyatro sanatçısı, eğitmen Özden Özgürdal ve sanatçı Dağhan Külegeç deneyimlerini ve kariyer yolculuklarını paylaştılar.

Öykü kitabının satış gelirleri ile ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye yardımı yapılacak

Yapılan açıklamaya göre, ilk kitap olan “Gelecekte Ben”in satış geliri SosyalBen Vakfı aracılığıyla belirlenen Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Yavuz Selim Ortaokulu’na kırtasiye yardımı olarak gönderildi. ‘Daha İyi Bir Dünya’ öykü kitabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda KidZania İstanbul online mağazada ve KidZania National Store’da satışa sunuldu. Kitap satışından elde edilen gelirle SosyalBen Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi bir okula kırtasiye bağışı yapılarak dezavantajlı çocukların eğitimine destek sağlanacak. Projeye katkıda bulunmak isteyenler istanbul.kidzania.com/tum-urunler adresinden kitap satın alabilecekler.

"Sen de Yaz" 3’üncü dönem başvuruları başlıyor

"Barış" temasıyla üçüncü kez gerçekleştirilecek "Sen de Yaz" öykü yarışmasının yeni dönem başvuruları da 29 Ekim itibarıyla alınmaya başlandı.