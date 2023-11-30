Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliğiyle "Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun" sloganıyla 7. kez düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi hizmet binasında düzenlenen kan bağışına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, belediye personelinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Rabbim korusun, herkes bir gün kana ihtiyaç duyabilir. Bu duyarlılık ile toplumsal farkındalığı arttırmak için belediyemizde 7.kan bağışı organizasyonunu düzenledik. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.