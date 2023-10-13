'Seninle Yan Yana İstanbul' sergisi ziyarete açıldı

İstanbul Ticaret Odası Türk kültürel mirasını yarınlara taşımak amacıyla sanat etkinliklerine Yeni Cami Hünkâr Kasrı’nda devam ediyor. Türk sanat dünyasının birbirinden değerli eserlerini sanatseverlerle buluşturan mekân, bu ay Ressam Zafer Örs’ün eserlerinden oluşan ‘Seninle Yan Yana İstanbul’ isimli sulu ve yağlı boya resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Hünkâr Kasrı, her yıl birçok sergi ve etkinliğe ev sahipliği yaparak sanatseverlere kapısını açmaya devam ediyor. Hat, tezhip, ebru, çini gibi dallarda yeni sanat ürünlerinin sergilendiği tarihi mekanda, bu defa sulu ve yağlı boyanın eşsiz güzelliği sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı Zafer Örs, İstanbul’un geçmişteki ve günümüzdeki ruhunu, canlı renkler ve özgün tasarımlarla bütünleştirip hazırladığı “Seninle Yan Yana İstanbul” sergisiyle şehrin siluetine yeni yorumlar kazandırıyor. Serginin açılışını İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özer yaparken 12 Ekim Perşembe günü 14.30’da açılan sergi 5 Kasım’a kadar 10.00-19.00 saatleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

"İstanbul’un tarihi mekanlarını resmettim"

Sanatçı Zafer Örs, “ 2019 yılından 2023 yılına kadar İstanbul’un tarihi ve en güzel mekanlarını resimlerime aldım. Sultanahmet Caminden, Galata Kulesine oradan Kız kulesine kadar bir çok tarihi mekanı hem sulu boya hem de yağlı boya ile resmettim. Sergimin açılmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Kiminin yapımı 1 ay sürerken kimisini 1 yıl içerisinde bitirdim” dedi.