'Sepette İyilik' ile 88 STK'ya 4 yılda 200 milyon TL gelir sağlandı

Trendyol, Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü’nü “Sepette İyilik” ile kutluyor. 88 STK’ya 4 yılda 200 milyon TL gelir sağlandı.

2020 yılında başlattığı Sepette İyilik ile e-ticaret platformunda STK’lara özel bir alan açarak sivil toplum-özel sektör iş birliği adına dünya çapında örnek niteliğinde bir projeyi hayata geçiren Trendyol, Türkiye’de sivil topluma olan desteğin artmasına önemli ölçüde katkıda bulundu. Sepette İyilik’e dahil olan STK’ların fiziki ve dijital ürünleri milyonlarca kullanıcıyla buluştu ve platform sayesinde 88 STK’ya 4 yılda toplam 200 milyon TL gelir sağlandı.

Trendyol, 27 Şubat Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü’nde herkesi Sepette İyilik ile sivil topluma destek olmaya davet ediyor. Avrupa Birliği öncülüğünde uluslararası özel günler takvimine işlenen ve 2014 yılından bu yana her yıl 27 Şubat’ta kutlanan Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü’nün bu yılki teması “Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek”. Türkiye’nin e-ticaret platformu Trendyol, bu yıl 27 Şubat’ı sivil topluma destek olma misyonuyla 2020 yılında başlattığı Sepette İyilik projesinin “sürdürülebilir gelecek” hedefine yönelik katkılarına dikkat çekerek kutluyor.

Trendyol’un Sepette İyilik projesi, STK’lara e-ticaret platformunda özel bir alan açıp görünürlük sağlamak ve böylelikle kaynaklarını artırmalarına destek olmak üzere hayata geçirildi. Bu sayede, Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren STK’lar, tercihlerine göre ürün veya dijital destek kartı satışıyla daha fazla bireysel destekçiye ulaşabiliyor. Elde edilen gelirin tamamı, hiçbir kesinti olmaksızın STK’lara aktarılıyor. Projede sunulan iş modeli, STK’lara sürekli bir gelir kaynağı sağlarken, Trendyol’un sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık ilkelerini ön planda tutuyor. Proje kapsamında Trendyol, STK’lara aynı zamanda e-ticaret alanında eğitim, teknoloji ve operasyon desteği sunuyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için iş birliği

27 Şubat Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü’ne özel konuşan Trendyol Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “Sepette İyilik platformu, sivil toplumun gücünü teknolojiyle birleştirerek sosyal fayda sağlama misyonumuzu temsil ediyor. Milyonlarca müşterimizin ve onlarca sivil toplum kuruluşunun bu hareketin bir parçası olması, toplumsal dayanışmanın gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Trendyol olarak, sürdürülebilir bir gelecek için iş birliği içinde hareket etmenin önemini kanıtlayan Sepette İyilik projesinin ulaştığı başarıyı daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü’nü kutlarken bu vesileyle herkesi bir kez daha Sepette İyilik ile sivil topluma destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

“Daha sürdürülebilir ve adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.”

Sepette İyilik hareketinin özel sektör ve sivil toplum iş birliğine dair dünyada çapında başarılı bir örnek sunduğunu vurgulayan Poyraz, “Trendyol olarak, yeni projelerimizle de STK’larımıza sağladığımız faydayı daha da artırmayı hedefliyoruz. Sepette İyilik platformunun 4. yıldönümüne yaklaşırken, bu platformda yer alan kurumlara oluşturduğumuz pozitif etkiyi gördükçe, daha fazla STK’nın aramıza katılmasını arzu ediyoruz. Hep birlikte, daha sürdürülebilir ve adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Teknolojik yetkinliğini toplum yararına kullanıyor

Dijital uçurumun hayatın her alanında kapatılması hedefini benimseyen Trendyol, bu doğrultuda eğitimden sanata, kadınların iş hayatına katılımından sivil topluma kadar pek çok farklı alanda topluma katkı sağlamak üzere projeler geliştiriyor. Trendyol’un teknolojik yetkinliğini toplum yararına kullanma arzusuyla oluşturduğu Sepette İyilik platformunda, STK’ların satışa sunduğu binlerce ürün yer alıyor. 2020 yılından bu yana 88 farklı STK, platform üzerinde 470 bin adet ürün ve 1,5 milyon adet dijital destek kartı satışı gerçekleştirdi. Böylelikle, Şubat 2024 itibarıyla Sepette İyilik hareketine katılan STK’ların elde ettikleri toplam gelir 200 milyon TL oldu.

Bu STK’lar arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinden girişimciliğe uzanan kapsamlı bir yelpazede sosyal fayda sunan Türk Eğitim Vakfı, Tohum Otizm, Yeşilay, TOÇEV, Sosyalben, AHBAP, AKUT, Mor Çatı gibi pek çok STK bulunuyor.