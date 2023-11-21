'Sert ve yanlış fırçalama, diş eti rahatsızlığı sebebi'

Dişleri fırçalarken uygun bir teknik kullanılmazsa dişlerin zarar görebileceğini belirten Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Merve Altıkat, “Sert ve yanlış fırçalama tekniği; diş eti çekilmesi, diş yüzeyinde madde kayıpları ve hassasiyet oluşumuna neden olmaktadır” dedi.

İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezi İSÜ Dent’ten, Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Merve Altıkat, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle doğru ağız hijyeninin nasıl sağlanması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Doğru diş fırçalamanın önemine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, “Dişlerin, dış ve çiğneme yüzeylerinden bakteri plağını ve yiyecek artıklarını uzaklaştırmanın en etkili yolu dişlerin doğru fırçalanmasıdır. Çürük ve diş eti hastalığı oluşumunun engellenmesi, sürekli ve iyi bir ağız bakımı ile mümkündür" diye konuştu.

“Yumuşak diş fırçası tercih edilmeli”

Doğru diş fırçalamanın nasıl olması gerektiğinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, “Öncelikle yumuşak bir diş fırçası tercih etmelisiniz. Alt ve üst çene dişlerimizi ayrı ayrı fırçalamanız gerekmektedir. Ağzınızı açtıktan sonra diş fırçanızı 45 derecelik bir açıyla diş, dişeti birleşimine yerleştirin. Dişlerin dudak- yanak, dil ve damağa bakan yüzeylerini diş etinden dişe doğru süpürme hareketi yaparak temizlemeniz gerekmektedir. Aynı hareketi her diş için 5’er tekrarlayın. Alt ve üst azı dişlerinizin çiğneme yüzeylerini fırçanızı ileri geri hareket ettirerek temizleyin. Ön dişlerinizin dil ve damağa bakan yüzeylerini temizlemek için fırçanızı dik pozisyonda tutabilirsiniz. İdeal fırçalama süresi 2 dakikadır” dedi.

Dilin de fırçalanmasının unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, “Dil, ağız kokusuna neden olan bakterilerin en çok bulunduğu yerdir. Dil fırçalama işlemi için diş fırçaları kullanılabileceği gibi ‘dil fırçaları’ veya ‘dil kazıyıcıları’ da tercih edilebilir” şeklinde konuştu.

“Doğru teknik kullanılmalı”

Uygun bir teknik kullanılmazsa dişlerin zarar görebileceğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, “Sert ve yanlış fırçalama tekniği; diş eti çekilmesi, diş yüzeyinde madde kayıpları ve hassasiyet oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca tam temizlik etkisi sağlanamadığında çürük ve diş eti hastalıklarını önlemek zorlaşmaktadır. Diş fırçası satın alma kararı da önemlidir. Piyasada çok çeşitli ve cazip gözüken pek çok ürün olması seçim yapmanızı zorlaştırabilir. Bu nedenle seçim yaparken onaylanmış ve diş hekiminizin tavsiye ettiği ürünleri satın almaya dikkat etmelisiniz” dedi.

“Diş fırçası seçimi nasıl olmalı?”

Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, ‘en iyi diş macunu hangisidir’ ve ‘en iyi fırça hangisidir’ sorularının cevabının kişinin ağız durumuna göre değişebileceğini vurguladı. Diş fırçalarının boyut, şekil ve fırça kıllarının dizilişi, sertliği ve uzunluğuna göre farklılıklar gösterebileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, şu bilgileri paylaştı:

“Fırça seçimi, kullanıcının yaşına ve becerisine (sağ el-sol el kullanımı) göre gövdesi olmalıdır. Böylece fırça etkili ve kolay bir şekilde kullanılabilecektir. Fırçanın başı (fırça kıllarının bulunduğu bölge) her hastanın gereksinimine uygun ebatta olmalıdır. Kabul edilebilir uluslararası endüstri standartlarının (ISO) açıkladığına dayanarak yumuşak fırça kılları kullanılmalıdır. Fırça kılı yapısı birbirine yakın olmalı ve diş eti kenarınca plak temizliğini artıracak yapıda olmalıdır. Kolay temizlenebilir olması ve nemden etkilenmemesi gibi özellikler de yukarıdaki maddelere eklenebilir.”

“Dişler arası bölge temizliği”

Dişler arası bölgenin temizliğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, “Sadece diş fırçalama, diş yüzeylerinin ancak beşte üçünü temizler. Bu yüzden temizlenmeyen diş aralarında oluşacak bakteri plağını temizlemek özel bir bakım gerektirir. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları özellikle bu bölgelerde başladığı için her gün düzenli olarak diş ipi ve ara yüz fırçası kullanılmalıdır” dedi.

“Diş ipi kullanımı fırçalama sonrası yapılmalı”

Diş ipini nasıl kullanabileceğimizden de bahseden Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, “Diş ipi kullanımı fırçalamadan sonra yapılmalıdır. Öncelikle 35-40 cm diş ipi kopartılır ve orta parmaklara dolandırılır. İşaret ve başparmaklar arasında gerginleştirilir. Diş ipi dişlerin arasından yavaş hareketlerle ve kontrollü olarak geçirilir. Diş ipi her dişin çevresinde C harfi çizecek şekilde ileri-geri -yukarı-aşağı hareket ettirilerek dişlerin ara yüzü temizlenir. Kullanım sırasında diş etini yaralayacak sert ve ani hareketlerden kaçınmaya özen göstermek gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Arayüz fırçası nasıl kullanılmalı?”

Arayüz fırçaları hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, dikkat edilmesi gereken durumları şöyle sıraladı:

“Dişler arasında diş ipi ile temizlemenin yeterli olmadığı ve diş eti çekilmesine bağlı arayüzlerde yemek artığı biriminin sık olduğu boşluklarda,

İmplantların özellikle boyun bölgeleri ve arayüzlerinin temizliğinde,

Kuron ve köprü gibi sabit protezlerin arayüz ve boyun bölgelerinin temizliğinde,

Ortodonti tedavisi gören hastaların braketlerinin yan yüzlerinde, telin arkasında kalan, diş fırçası ile temizlenemeyen bölümlerinde kullanılması önerilir.

Dişe uygun boyuttaki arayüz fırçası diş arasına yerleştirilir, hafif baskı ile ileri- geri hareketler yapılarak kullanılır.”