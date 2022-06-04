'Ses dalgalarıyla burnunuzu şekillendirin'

Rinoplasti alanındaki teknolojik gelişmelerin hastalar için daha konforlu ameliyat süreci sağladığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Elvın Alaskarov, 'Ultrasonik burun estetiği olarak bu yöntemde burun kemikleri piezo cihazı yardımıyla şekillendirilir. Piezo cerrahisi sırasında çevre dokulara zarar vermeden, ses dalgaları kullanılarak sadece kemik doku şekillendirilir. Böylece ameliyat sonrasında daha az şişlik ve morarma gözlenir' dedi.

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  • 04.06.2022 10:14
  • Güncelleme: 04.06.2022 10:55
'Ses dalgalarıyla burnunuzu şekillendirin'
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Rinoplasti alanındaki teknolojik gelişmelerin hastalar için daha konforlu ameliyat süreci sağladığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Elvın Alaskarov, “Ultrasonik burun estetiği olarak bu yöntemde burun kemikleri piezo cihazı yardımıyla şekillendirilir. Piezo cerrahisi sırasında çevre dokulara zarar vermeden, ses dalgaları kullanılarak sadece kemik doku şekillendirilir. Böylece ameliyat sonrasında daha az şişlik ve morarma gözlenir” dedi.

Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Elvın Alaskarov, rinoplasti alanındaki son gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Dr. Öğr. Üyesi Alaskarov, dünyada ve Türkiye’de yapılan estetik ameliyatlar arasında rinoplastinin ilk sıralarda olduğunu belirterek, “Genel olarak burun estetiği açık ve kapalı rinoplasti olarak ikiye ayrılır. Her iki yöntemin kendi içlerinde avantaj ve dezavantajları bulunur. Gerçekleştirilecek olan burun estetiği ameliyatında hangi yöntemin kullanılacağı ile ilgili karar vermek için bazı kriterler vardır. Ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrahın hangi teknikte yaptığı, yapmış olduğu teknikle daha iyi sonuca ulaştığı ve deneyimi bu konuda çok önemlidir. Hastaların bu konuda doktorunun tavsiyesine uyması gerekir” diye konuştu.

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"Yeni yöntemler konforlu bir ameliyat sağlar"

Burun ameliyatından sonraki ilk 3 günde hastalarda burun ve göz çevresinde şişlikler ve hafif morlukların görülebildiğine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Alaskarov, şu bilgileri verdi: "Günümüz şartlarında kullandığımız yeni yöntemler ve yeni teknolojik aletlerle hastalarımıza daha konforlu ameliyat süreci sağlıyoruz. Ultrasonik burun estetiği olarak bilinen ve son zamanlarda sık kullanılan bu yöntemde burun kemikleri piezo cihazı yardımıyla şekillendirilir. Piezo cerrahisi sırasında çevre dokulara zarar vermeden, ses dalgaları kullanılarak sadece kemik doku şekillendirilir. Böylece ameliyat sonrasında daha az şişlik ve morarma gözlenir. Eskiden kullanılan bez tamponların burun içinde yapışarak çekim sırasında ağrı ve kanamalara sebebiyet veriyordu. Günümüzde kullanılan silikon tamponlarda bu tür sorunlar artık görülmüyor".

İHA

SHA Editör
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