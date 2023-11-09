İSTANBUL (İHA) – Türkiye’nin farklı yerlerinde bulunan 12 farklı ağacın hikayesinin anlatıldığı Sessiz Gözcüler’ fotoğraf sergisi açıldı, sergi Akasya’da 16 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Akiş GYO yatırımı olan Akasya, kapılarını ‘Sessiz Gözcüler’ fotoğraf sergisi için açtı. Türkiye’nin ayrı noktalarında bulunan 12 farklı, hikayesi olan ağacın, başarılı fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut tarafından fotoğraflanmasıyla tasarlanan sergi, Akasya’da 16 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

12 ağacın kadim hikayesi

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un fotoğrafladığı, her bir ağacın hikayesini ise oyuncu Yetkin Dikinciler’in seslendirdiği sergi, ziyaretçilerine tarihsel ve duygusal bir yolculuk sunuyor. Anadolu’da binlerce yıldır var olan ve dünya doğal mirasının parçası anıt ağaçlarının kimi zaman aşk, kimi zaman da umut dolu hikayesinin anlatıldığı ‘Sessiz Gözcüler’ sergisinde; Burgulu Ahlat (Taşköprü, Kastamonu), Dilek Ağacı (Göbekli Tepe, Şanlıurfa), Zeytin Ağacı (Toroslar Beldesi, Mersin), Ağlayan Çınar, Emine Çınarı ve Ahtapot Çınarı gibi kadim Anadolu topraklarına kök salmış 12 ağacın fotoğrafları, ziyaretçileri bekliyor. Akasya’daki sergide fotoğraflanan ağaçlar arasında, Zonguldak’taki 4118 yaşındaki Gümeli Porsuğu ve 1100 yaşındaki Porsuk Ağacı, Antalya’da bulunan 1100 yaşındaki Arapastı Ağacı, İstanbul’da yer alan 1212 yaşındaki Ağıl Çınar gibi bin yaşını aşkın ağaçlar bulunurken, Mustafa Kemal Atatürk’ün özgürce büyüyebilmesi uğruna köşkünün yerini değiştirdiği 400 yaşındaki Ulu Çınar da yer alıyor.