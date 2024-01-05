'Seyit Onbaşı Senin Kahramanın' Bursa halkı için canlandırıldı

Sinema sanatçısı Keremay Ata, milli kahraman Seyit Onbaşı’yı canlandırdı. Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşen "Seyit Onbaşı Senin Kahramanın" isimli oyun seyirci tarafından yoğun ilgi gördü.

Sanatçı Keremay Ata, Seyit Onbaşı’nın hayatından kesitleri kaleme aldığı duygusal ve dram yüklü oyununu yılbaşı gecesinde sahneye taşıdı.

Tiyatro gösterilerine 6 kişilik ekip ile hazırlanan Ata, seyirci tarafından talep gören ’Seyit Onbaşı Senin Kahramanın’ performansıyla Türkiye turnesine hazırlandığını söyledi.

Sahne dekorlarının ve kostümlerin en ince detaylar düşünülerek hazırlandığını belirten Keremay Ata, "Artık çocuklarımızın kendi kahramanlarını tanıyıp onlarla büyümesini istiyoruz. Gençlerimizin milli şuurla gelişen ve değişen dünyada söz sahibi olmalarını, geçmişlerini ruhlarında hissetmelerini istiyoruz. Yıllarca yabancıların bizlere dayattığı sanal uydurma kahramanlarla büyüyen çocuklarımıza; kendi gerçek kahramanlarını tanıtma ve şuurlu bir nesli yetiştirme zamanı geldi de geçiyor" dedi.

Bursalılar oyuna ilgi gösterirken, Keremay Ata izleyicilere teşekkür etti.