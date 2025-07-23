'SEYİT'te hedef büyük

Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Savunma, IDEF 2025’te zırhlı taktik tekerlekli aracı SEYİT 6x6 ve hafif taktik aracı Kia LTV’yi sergiliyor.

Türkiye’nin önemli taktik tekerlekli araç üreticilerinden olan Anadolu Savunma, bu yıl 17’cisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) iki yeni ürünün tanıtımını gerçekleştirdi. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada IDEF’in gerçekten çok büyük bir coşkuyla geçtiğini belirtti. Her katıldıkları fuarın Türk savunma sanayisinin bütün global arenada ne kadar başarılı bir yere geldiğini işaret ettiğini vurgulayan Arıkan, "Tabii biz de durmuyoruz. 2017’de Anadolu Savunma şemsiyesi altında başlattığımız yolculuğu şimdi artık tamamıyla kendi geliştirdiğimiz ürünleri ağırlık vererek yürütüyoruz. Seyit 6x6’da kendi AR-GE’mizin geliştirdiği, tamamlanan ve artık projelerde de yer alan bir aracımız. Akabinde 4x4 modeli devreye girecek. Akabinde de 8x8. Çok önemli beklentilerimiz var. Çok başarılı bir araç. En büyük özelliği iş ortaklarımızla beraber geliştirdiğimiz bir araç. Yani sahanın sesini dinlediğimiz, başta ASELSAN olmak üzere birçok iş ortağımızla beraber geliştirdiğimiz bir araç. O yüzden de çok mutluyuz. Önemli de bir ilgi var. Diğer tarafta bahsettiğiniz KLTV bizim grubumuzun KİA savunma araçlarıyla global KİA savunma araçlarıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde Türkiye için getirdiğimiz bir çözüm. Bu platform üzerine yine Anadolu Savunma’nın mühendislik ve AR-GE gücünü kullanarak geliştirmeler yapacağız. Yine orada da önemli yerlilik payı hedefliyoruz. Bu araçtan da çok umutluyuz. Çünkü sınıfında çok büyük bir talep var bu sınıfta ve o talebe de cevap verebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Anadolu Savunma tarafından geliştirilen 6x6 zırhlı taktik tekerlekli aracı SEYİT, ağır lojistik ve muharebe fonksiyonları için güçlü menzil ve yük kapasitesi sunuyor. SEYİT; hem zırhlı hem zırhsız yapı, 66 ve 44 konfigürasyon seçenekleri ile kamu ve müttefik ordular için hava savunma, lojistik, silah platformu gibi çok yönlü görevlerde kullanılabiliyor. Yüzde 60 dik eğim tırmanma ve yüzde 30 yan eğim dengesine sahip olan SEYİT, 1 metre sudan hazırlıksız geçiş yapabiliyor.